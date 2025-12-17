„Katonai schengeni övezet” kialakítását javasolja az EP

Megszavazta az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén azt a határozatot, amelyben egy „katonai schengeni övezet” létrehozását javasolják egy esetleges orosz agresszióval szemben, ugyanis a képviselők véleménye szerint az európai biztonság és védelem szempontjából alapvető fontosságú a katonai mobilitás előtt álló akadályok csökkentése – tájékoztatott az uniós parlament szerdán.

A 493 szavazattal, 127 ellenében és 38 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalás szerint Oroszország Ukrajna elleni háborúja felhívta a figyelmet a katonai mobilitás hiányosságaira, valamint arra, hogy sürgősen meg kell könnyíteni a csapatok, felszerelések és eszközök gyors, határokon átnyúló mozgását Európa-szerte.

„A katonai mobilitás alapvető fontosságú a közös európai biztonság és védelem szempontjából, de a keleti szárny, különösen a balti országok és Lengyelország biztonsága szempontjából is” – fogalmaztak.

A szöveg elfogadását támogató EP-képviselők egy „katonai schengeni térség” kidolgozását javasolják, amelyet egy katonai mobilitási munkacsoport és egy európai koordinátor erősítene meg a különböző kezdeményezések végrehajtásának egyszerűsítése érdekében.

Hangsúlyozták, hogy

a katonai mobilitás az EU és a NATO közötti együttműködés egyik prioritása, és elengedhetetlen ahhoz, hogy béke, válság vagy háború idején lehetővé váljon a szövetséges erők mozgása.

Rendszeres közös gyakorlatokat és stresszteszteket javasoltak az akadályok azonosítása és felszámolása érdekében, valamint úgy vélekedtek, hogy az EU-nak követnie kellene a NATO példáját, és biztosítania szükséges, hogy a gyorsreagálású csapatok békeidőben is három napon belül, válsághelyzetben pedig 24 órán belül átléphessék az EU belső határait.

Az EP az állásfoglalásban felhívta a figyelmet arra, hogy jelentős adminisztratív és pénzügyi akadályok, valamint infrastrukturális akadályok vannak a katonai mobilitás útjában. Mindez azt jelenti, hogy a katonai felszerelések EU-n belüli mozgatása néha több mint egy hónapot is igénybe vehet – figyelmeztettek.

Az EP-képviselők üdvözölték azt az európai bizottsági javaslatot, hogy a katonai mobilitásra szánt összegeket az EU következő hosszú távú költségvetésében több mint 17 milliárd euróra emeljék. Arra kérték az uniós tagországokat, hogy ne nyirbálják meg a javaslatot, ahogyan azt a 2021–2027-es költségvetésben tették, amikor 75 százalékkal csökkentették az erre a célra javasolt forrásokat.

Forrás: MTI

Nyitókép: Shutterstock