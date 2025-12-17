Starmer: Abramovics adja át Ukrajnának a Chelsea vételárát

Keir Starmer brit miniszterelnök felszólította szerdán Roman Abramovics orosz nagybefektetőt, a Chelsea FC volt tulajdonosát, hogy az angol labdarúgó klub eladásából befolyt vételárat adja át az ukrajnai háborútól szenvedők megsegítésére szolgáló humanitárius alapnak. Starmer jogi fellépést helyezett kilátásba, ha Abramovics ezt nem teszi meg.

Abramovicsot a brit kormány sok más orosz mágnással együtt pénzügyi szankciókkal sújtotta, miután Oroszország 2022 februárjában háborút indított Ukrajna ellen.

Abramovics, aki 19 évig birtokolta a Premier League-ben játszó londoni futballklubot, alig néhány nappal az ukrajnai háború kitörése után, 2022. március 2-án bejelentette, hogy minden pozícióját feladja a klubnál és eladja részesedését a csapatban.

Az akkori konzervatív párti brit kormány engedélyezte a tranzakciót, azzal a kikötéssel, hogy Abramovics semmilyen formában nem részesülhet a vételárból, és a pénzt Ukrajnában, humanitárius célokra kell felhasználni.

Az adásvételi ügylet 2022. május 30-án zárult le, és a klubot Todd Boehly amerikai nagyvállalkozó vette meg egy erre a célra létrehozott, később BlueCo néven bejegyzett befektetési konzorcium keretében.

Beohly azóta is a Chelsea többségi társtulajdonosa és a klub elnöke.

A tranzakció után Abramovics maga is ígéretet tett arra, hogy a vételárat ukrajnai humanitárius célokra fordítja. A brit kormány és az orosz nagybefektető jogi képviselői között azonban azóta is tart a vita ennek feltételeiről, a pénz pedig az orosz vagyoneszközökre kirótt brit szankciók miatt zárolás alatt fekszik egy londoni bankszámlán, amelyet Abramovics egyik befektetési cége vezet.

Keir Starmer munkáspárti brit kormányfő a londoni alsóházban, a képviselői kérdések és az azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni félórájában – az Ukrajnának nyújtott brit támogatásokra vonatkozó képviselői felvetésre válaszolva – bejelentette: a brit kormány átruházási engedélyt (licence to transfer) bocsát ki annak érdekében, hogy a Chelsea eladásából származó, 2022 óta zárolt bevételből Abramovics 2,5 milliárd fontot az ukrajnai humanitárius alapnak utalhasson át.

Starmer parlamenti bejelentésében úgy fogalmazott: azt üzeni Roman Abramovicsnak, hogy „az óra ketyeg”, és az orosz nagybefektető vagy önként teljesíti a Chelsea vételárának ukrajnai humanitárius felhasználására tett kötelezettségvállalását és fizet, vagy a brit kormány peres úton éri el, hogy az összegből „minden penny azokhoz kerüljön”, akiknek életét felforgatta az Oroszország által indított illegális háború.

Nagy-Britannia az általa befagyasztott egyéb orosz pénzügyi eszközök hozamából már összeállított egy 2,26 milliárd font értékű hitelkeretet Ukrajnának hadianyagok beszerzésére, és ebből eddig két, egyenként 752 millió fontos részletet folyósított.

Ez a konstrukció azonban csak a zárolt orosz vagyontömeg hozamát és kamatait használja fel, a vagyoneszközök tőkerészéhez London eddig nem nyúlt hozzá.

Forrás: MTI

Nyitókép: Politico/Szabad Európa