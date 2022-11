Készenlétbe helyezték a szerb katonaságot

Készenlétbe helyezték a szerb hadsereget, valamint növelték a harckészültséget, hogy a katonaság minden esetleges feladatra azonnal válaszolni tudjon – közölte Milos Vucevic szerb védelmi miniszter kedden.

Mint mondta, az erre vonatkozó utasítást Aleksandar Vucic államfő a hadsereg főparancsnokaként adta ki.

“Természetesen senki nem szeretne semmilyen összetűzést vagy háborút, és eszébe sem jut ilyen játékokat játszani. Szerbia komoly állam, és mindent megtesz annak érdekében, hogy válaszoljon minden kihívással teli helyzetre és lehetséges problémára”

– részletezte Milos Vucevic arra reagálva, hogy Albin Kurti koszovói miniszterelnök csak részben és csak rövid időre halasztotta el a koszovói szerbek járműveire vonatkozó rendszámtáblacserét.



A szerb védelmi miniszter közölte: Belgrád nem készül háborúra, de Szerbia nem lehet olyan ország, amely felkészületlenül várja az eseményeket.



Novembertől a Koszovóban élő szerbek nem használhatják tovább a Szerbiában kiadott rendszámtábláikat, hanem koszovóira kell őket cserélniük. A koszovói miniszterelnök eredetileg augusztus elsejétől akarta bevezetni az intézkedést, az Egyesült Államok közbenjárására azonban előbb szeptember elsejére, majd november elsejére halasztotta a szabályozás bevezetését.



Az intézkedésről szóló hír július végén felháborodást keltett a Koszovó északi részén élő szerbek körében, akik úttorlaszokat állítottak fel a határállomások közelében. A halasztás hírére később eltávolították őket, de a helyzet továbbra is feszült maradt.



Albin Kurti a múlt héten bejelentette, nem halasztja el a rendszámtáblacserét annak ellenére, hogy nyugati partnerei azt kérték, adjon még tíz hónapot a helyi szerbeknek. Mint mondta, körülbelül tízezer jármű rendszámtábláját kell lecserélni, mert azokat még akkor adták ki, amikor Koszovó Szerbiához tartozott. Végül úgy döntött, hogy fokozatosan, a jövő év áprilissal bezárólag vezeti ki a Szerbiában kiadott rendszámokat.



A szerb védelmi miniszter szerint ezzel a halasztással semmi sincs elintézve, és már kedden megkapták az első figyelmeztetéseket azon autósok, akik nem cserélték le a táblájukat.



Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. Éppen ezért Szerbia nem ismeri el a koszovói dokumentumokat, és követeli szerbre cserélésüket. Albin Kurti viszont határozottan kijelentette: minden a kölcsönös elismerésen múlik, vagyis ha Szerbia elismeri Koszovó függetlenségét, akkor a koszovóiak hozzáállása is megváltozik.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

MTI