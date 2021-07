Kiadják az Ever Givent

Egyiptom kiadja a Szuezi-csatornát márciusban hat napig elzáró konténerszállító hajót, miután kompenzációs megállapodásban állapodott meg a teherhajó tulajdonosaival és az érintett biztosítókkal.

A két fél azt mondta, hogy az Ever Given konténerszállító hajó szerdán elhagyhatja a Nagy Keserű-tavat, a csatorna középpontját, ahol feltartóztatták. Az üzlet feltételeit nem hozták nyilvánosságra, de Egyiptom 550 millió dollárt – mintegy 163 milliárd forintot – követelt kárpótlásként – közölte a BBC News brit lap.

A 400 méter hosszú Ever Given azután ékelődött be a Földközi-tengert a Vörös-tengerrel összekötő Szuezi-csatornán, hogy nagy szél hatására zátonyra futott. Hat nappal később szabadították ki vontatóhajók és kotróhajók közreműködésével. A mentési műveletet során egy ember meghalt.

A globális kereskedelem megakadt, mivel hajók százainak kellett megvárniuk, hogy áthaladhassanak a 193 km-es vízi úton, amely összeköti a Földközi-tengert a Vörös-tengerrel, és amely a legrövidebb tengeri összeköttetést biztosítja Ázsia és Európa között.

Az Szuezi-csatorna Hatóság (SCA) közölte, hogy az eseményt szerdán tartják, és a résztvevők figyelhetik a csatornát elhagyó hajót. Egyik fél sem hozta nyilvánosságra a kártérítés összegét, de Oszama Rabie az SCA elnöke szerint vontatóhajót kapnak az üzlet részeként.

Az SCA eleinte 916 millió dollárt kért, ebből 300 millió dollárt mentési bónuszként és 300 millió dollárt a hírnevének csorbításáért.

A UK Club elutasította a kérést. Az SCA később 550 millió dollárra csökkentette keresletét, de a tulajdonosok és a biztosítók állítólag 150 millió dollár megfizetését ajánlották fel.

Az UK Club közölte, hogy bár az Ever Given tulajdonosai és biztosítói teljes mértékben elismerik, hogy az SCA-nak joga van kártérítésre az esetből eredő jogos követeléseikért, aggályosnak találják őket.

Az Ever Given 18 ezer konténerének belsejében lévő az áruk összértékét 775 millió dollárra – 229 milliárd forint – becsülték.

„Fontos tisztázni, hogy bár a hajóért végső soron a parancsnok felel, a konvojon belüli csatornaátjárásban a navigációt a Szuez-csatorna hajóforgalom-irányítási szolgálatai irányítják. Ilyen ellenőrzések magukban foglalják az átszállítás sebességét és az elérhetőségét" – fogalmaztak.

Olyan nagy multinacionális vállalatok termékeit tartalmazzák, mint a Lenovo kínai PC-gyártó és az Ikea svéd bútoróriás, valamint olyan kisebb vállalkozások termékeit, mint az Egyesült Királyságban bejegyzett Snuggy ruházati cég és a Pearson 1860 kerékpárgyártó.

