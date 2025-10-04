Kilenc év börtönbüntetésre ítéltek egy ukrán nőt Finnországban

A finnországi Kajaani Kerületi Bíróság kilenc évig terjedő szabadságvesztésre ítélt egy ukrán nőt, akit bűnösnek találtak egy ukrán származású férfi meggyilkolásának vádjában – írja a tsn.ua a finn Yle hírportálra hivatkozva.

A gyilkosság 2024. október 7-én történt. A nyomozás szerint a nő mellkason szúrta élettársát, aki ennek következtében életét vesztette.

A vádlott azt állította, hogy nem állt szándékában bántalmazni a férfit, és csak a vita hevében, véletlenül szúrta meg az áldozatot.

A bíróság azonban arra a következtetésre jutott, hogy a nő cselekedetei szándékosak voltak. Ezt különösen a sérülés jellege bizonyította. Emellett súlyosbító tényezőnek számított az is, hogy a nő az eset után nem hívott azonnal segítséget, hanem megpróbálta eltüntetni a vérnyomokat.

A börtönbüntetés mellett az ukrán nőt kötelezték, hogy fizessen 10 000 euró kártérítést az áldozat hozzátartozóinak.

Az ítélet még nem jogerős.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció