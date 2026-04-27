Kim Dzsongun felavatta az Ukrajnában elesett észak-koreai katonák emlékművét

Felavatta az Ukrajnában elesett észak-koreai katonák emlékművét Kim Dzsongün, az állam vezetője Phenjanban – közölte az észak-koreai állami hírügynökség (KCNA) hétfőn.

Észak-Korea továbbra is támogatja Oroszországot, és kész elmélyíteni a katonai együttműködést Moszkvával – közölte Kim Dzsongün.

A Kurszki terület visszafoglalásának egyéves évfordulóján rendezett ünnepségen Vjacseszlav Volodin, az orosz parlament alsóházának elnöke, valamint Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter is részt vett. A régióba az ukrán erők 2024-ben hatoltak be.

KCNA beszámolója alapján Kim egy phenjani emlékmű átadásán hangsúlyozta, hogy országa „teljes mértékben” támogatja Oroszország szuverenitásának és biztonsági érdekeinek védelmét.

Dél-koreai, ukrán és nyugati becslések szerint Észak-Korea több ezer – egyes adatok szerint akár 14-15 ezer – katonát küldött az orosz erők támogatására, főként a kurszki térségbe. A veszteségek jelentősek: egyes források több mint hatezer halottról, más becslések mintegy 600 halottról és több ezer sebesültről szólnak. Phenjan hivatalosan nem közölt adatokat.

A KCNA szerint Kim a harcokban elesett katonákat a „haza csillagjainak„, a lojalitás és az áldozatvállalás jelképeinek nevezte.

