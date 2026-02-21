Harcművészeti bemutatót tartottak kínai humanoid robotok

Elképesztő harcművészeti bemutatót adtak elő a kínai újév alkalmából színpadra állított humanoid robotok.

A február 17-én kezdetét vette a kínai újév, a jeles alkalom apropóján rendezett ünnepséget a gyermekekkel színpadra lépő humanoid robotok is emlékezetessé tették.

A közösségi médiában terjedő felvétel kapcsán rengetegen megjegyezték, hogy robbanásszerű fejlődésen ment át egyetlen év alatt a kínai robotika.

A robotikai vállalatok jelenleg azon dolgoznak, hogy a humanoidok megtanuljanak alkalmazkodni a váratlan helyzetekhez. Ezen a területen viszont még van hová fejlődni a Futurism magazin beszámolója szerint.

Forrás: hirado.hu

