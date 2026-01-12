Kiosztották a Golden Globe-díjakat

A Leonardo DiCaprio nevével fémjelzett film, az Egyik csata a másik után című fekete komédia, valamin a Hamnet című dráma vitte el a vasárnap este a kaliforniai Beverly Hillsben megrendezett 83. Golden Globe-díjátadó filmes fődíjait, a televíziós fődíjakat pedig a Vészhelyzet Pittsburghben című kórházsorozat és a The Studio című szarkasztikus vígjátékszéria kapta.

A Golden Globe-díjakat a szórakoztatóipar több mint 300 újságírója ítéli oda, és nagy presztízsű elismerésnek számítanak az amerikai filmipar legrangosabb díja, az Oscar-gála előtt, amelyet márciusban rendeznek.

A Golden Globe-díj elnyerése segíthet felhívni a figyelmet a potenciális Oscar-jelöltekre.

A Paul Thomas Anderson rendezésében készült Egyik csata a másik után a legjobb vígjáték vagy musical kategóriában győzött, a fia halálát gyászoló William Shakespeare-ről és feleségéről forgatott Hamnet című film pedig, amelyet Chloé Zhao rendezett, a legjobb dráma trófeáját szerezte meg a hollywoodi díjszezon sztárokat felvonultató gáláján.

Idén a vígjáték- vagy musicalmezőny legjobb férfi színészének járó trófeát Timothée Chalamet nyerte el a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért, amelyben egy profi asztaliteniszezőt játszott.

Chalamet – aki ebben a kategóriában az Egyik csata a másik után főszerepét alakító Leonardo DiCapriót és a Jay Kelly című film címszerepét játszó George Clooney-t is legyőzte – köszönőbeszédében kiemelte, hogy nagyon erős volt a mezőny, és nagyrabecsülését fejezte ki a többi jelöltnek.

Az Egyik csata a másik után, amely egy csoport bukott forradalmárról szól, az elemzők szerint az Oscar-díj legjobb film kategóriájának is nagy esélyese. A a legjobb vígjáték vagy musical kategóriában aratott győzelem mellett Paul Thomas Anderson a legjobb rendező és a legjobb forgatókönyv díját is átvehette a filmért, Teyana Taylor pedig elnyerte a legjobb női mellékszereplő díját kapta.

Chloé Zhao Hamnet című drámája, amely Maggie O’Farrell könyve alapján készült, azt képzeli el, hogyan birkózhatott meg meg Shakespeare és felesége 11 éves fiuk, Hamnet halálával. Irodalomtörténészek szerint Hamnet halála inspirálhatta a drámaírót a Hamlet című színdarab megírására. Shakespeare feleségének, Agnes Hathawaynek a megformálásáért Jessie Buckley vehette át a legjobb női színész Golden Globe-ját a drámai filmes mezőnyből. Az ír színésznő a gála színpadán arról beszélt, hogy rendkívüli élmény volt számára a forgatás, amellyel a valaha volt egyik leghíresebb brit történetét mesélték el.

A vígjátékok mezőnyében a legjobb színésznő trófeáját a Ha tudnék, beléd rúgnék című film sztárja, Rose Byrne kapta. A legjobb nem angol nyelvű film díját A titkos ügynök című brazil alkotásnak ítélték oda. A film főszereplője, Wagner Moura a drámai filmes mezőny legjobb színészének járó díjat nyerte el. „A titkos ügynök az emlékezetről, vagy inkább az emlékezet hiányáról és a generációs traumáról szóló film. Úgy gondolom, hogy ha a trauma generációkon át öröklődik, akkor az értékek is” – mondta a brazil színész hozzátéve, hogy filmjük „azoknak szól, akik nehéz pillanatokban is kitartanak az értékeik mellett”.

A norvég családi drámában, az Érzelmi értékben a híres filmrendező apát alakító Stellan Skarsgardnak a legjobb férfi mellékszereplő Golden Globe-díját ítélte oda az újságírótestület. „Nem voltam felkészülve erre, mert természetesen azt hittem, hogy túl öreg vagyok” – mondta a 74 éves színész, akit állva tapsolt meg a közönség.

Az idén először átadott, podcastok számára alapított Golden Globe-díjat a Good Hang with Amy Poehler című produkció vitte el, amelyben a komika főként hírességeket interjúvol meg. Pohler a díjat átvéve arról beszélt: podcastjával azt kísérli meg, hogy „egy nagyon durva és kegyetlen világot egy kicsit több szeretettel és nevetéssel töltsünk meg, és az emberekkel nevessünk, ne rajtuk”.

A K-pop démonvadászok című Netflix-produkció a legjobb animációs film díjával távozhatott a gáláról, a filmben elhangzó Golden pedig a legjobb eredeti filmdal díját nyerte el. A televíziós kategóriákban a sürgősségi osztályon játszódó Vészhelyzet Pittsburghben szerezte meg a legjobb dráma díját, a The Studio pedig a vígjátéksorozatok mezőnyében győzött.

A Vészhelyzet Pittsburgben főszereplője, Noah Wyle a drámai mezőny legjobb színészének járó díjat kapta. A kitalált hollywoodi stúdióról szóló The Studio sztárja, Seth Rogen pedig a vígjátéksorozatok legjobb színészi díját nyerte el. A drámasorozatok legjobb színésznőjének Golden Globe-ját Rhea Seehorn vehette át az Apple TV Pluribus című szériájában nyújtott alakításáért. A vígjátéksorozatok legjobb színésznője a Hacks – A pénz beszél című produkció sztárja, Jean Smart lett.

A Kamaszok című drámasorozat sztárjai, Stephen Graham, Owen Cooper és Erin Doherty is díjazottak lettek a Golden Globe-gálán a legjobb televíziós minisorozat-mezőnyben.

Graham a legjobb színész, Cooper a legjobb férfi mellékszereplő, Doherty pedig a legjobb női mellékszereplő díját kapta.

A Netflix-sorozat egy osztálytársának meggyilkolásáért letartóztatott tinédzser fiúról szól. „Generációnk felelőssége a gyűlölet felszámolása. Ehhez a vezetők gondolkodásmódjának megváltozására van szükség. Jelenleg ez még távoli lehetőségnek tűnik, de a remény gyönyörű dolog” – hangsúlyozta a színpadon Jack Thorne, a sorozat társszerzője. Thorne köszönetet mondott a sorozat fiatal szereplőinek is. „Ti vagytok rá a bizonyíték, hogy a világ jobb lehet” – mondta.

A legjobb kasszasikernek járó díjat a Bűnösök című vámpírdrámának ítélték oda a Golden Globe-díjakról döntő újságírók, akik Ryan Coogler filmjének zenéjét is díjazták, amelyet Ludwig Göransson komponált. A produkció az észak-amerikai piacon 278 millió dollárt (92 milliárd forintot) keresett, világszerte pedig 368 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők.

A médiavállalatok közül a Warner Bros Discovery gyűjtötte vasárnap a legtöbb, kilenc Golden Globe-díjat.

Forrás: hirado.hu

Kiemelt kép: Philip Barantini brit producer, Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters és Stephen Graham brit színész, Mark Herbert brit producer, Ashley Walters brit színész, Jeremy Kleiner amerikai producer és Jack Thorne brit forgatókönyvíró (b-j), miután átvették a legjobb televíziós musical- vagy vígjátéksorozat kategória díját a Kamaszok (Adolescence) című minisorozatért az amerikai filmes és televíziós Golden Globe-díjak 83. átadási ünnepségén a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben 2026. január 11-én. MTI/EPA/Chris Torres.