Kisiklott egy villamos Milánóban

Péntek délután kisiklott, majd egy épületnek csapódott a 9-es villamos Milánóban. A balesetnek legalább két halálos áldozata és harminckilenc sérültje van, miközben már beindultak a találgatások, mi okozhatta a tragédiát. Egyesek szerint a villamosvezető rosszul lett, ezért mehetett neki nagy sebességgel a váltónak.

A villamos a Viale Vittorio Veneto úton siklott ki és csapódott neki egy épületnek pénteken 16 óra után.

A balesetben két ember vesztette életét, és harminckilencen megsérültek

– írja az olasz ANSA hírügynökség.

Egy szemközti irányból haladó autó fedélzeti kamerája rögzítette a baleset pillanatát. A felvételen jól látható, ahogy a szerelvény az oldalára dőlt, miközben kisiklott, majd átment a szemközti forgalmi sávba, és egy épületnek ütközött.

A becsapódás után a villamos az ellentétes oldalára billent, és porfelhő, valamint a felsővezetékből szikrák csaptak fel. Egy kerékpáros futár, aki éppen a piros lámpánál tartózkodott, az utolsó pillanatban ugrott le kerékpárjáról és menekült el a kisikló szerelvény elől.

A tűzoltóság öt egységet vezényelt a helyszínre, összesen 25 tűzoltóval. A két halálos áldozat közül az egyik egy 60 éves olasz férfi, akit a villamos alatt találtak meg, és valószínűleg a baleset idején gyalogosként volt jelen a helyszínen, amikor a jármű kisiklott. A másik áldozat kilétéről egyelőre csak annyit tudni, hogy egy közelben lévő hajléktalan volt. A baleset pontos okát még vizsgálják.

Új generációs villamos siklott ki, találgatják a baleset okát

A villamoson tartózkodó utasok egyike azonban így írta le az eseményeket: „Földrengésre gondoltam. Ültem, és hirtelen a padlón találtam magam a többi utassal együtt. Szörnyű volt. Szerencsére csak a térdemet ütöttem meg, de a mellettem ülő férfinek a feje vérzett. Egy ideig eltartott, mire fel tudtam állni és le tudtam szállni.”

Egy másik szemtanú azt mondta az esetről: „Hetven éve élek Milánóban, de ilyen balesetet még soha nem láttam. A feleségem az oldalát vert be, és három ember esett rá. A villamos még csak nem is ment olyan gyorsan” – tette hozzá az aggódó férj, akinek feleségét a Fatebenefratelli kórházba szállították vizsgálatra.

Az utolsó megállapítással viszont két villamosvezető sem ért egyet, szerintük a jármű viszonylag nagy sebességgel, 30-60 kilométer per óra közti sebességgel ment neki a váltónak, ezért siklott ki.

Továbbá azt feltételezik, hogy kollégájuk rosszul lett, ezért érkezett túl gyorsan a kanyarba. A pontos okot azonban a hivatalos vizsgálatok deríthetik majd ki.

A balesetet szenvedett jármű egy Tramlink típusú, új generációs villamos volt, amely mindössze egy éve állt szolgálatba. A 25 méter hosszú, három összenyíló kocsiból álló szerelvény 66 ülőhellyel rendelkezik, és a legkorszerűbb technológiával szerelték fel: tíz belső kamera figyeli az utasokat, valós idejű utastájékoztató rendszert, menetirányjelző monitorokat és USB-töltőket is tartalmaz.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Matteo Corner