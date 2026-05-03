Kitört egy vulkán a Fülöp-szigeteken

Több mint 1500 családot telepítettek ki vasárnap a Fülöp-szigetek középső részén lévő Albay tartományban található Mayon tűzhányó környékéről, a hatóságok pedig hármas szintre emelték a készültséget és repülési figyelmeztetést adtak ki.

Az ország vulkanológiai intézete felhívta a figyelmet arra, hogy

a tűzhányó körül több kilométeres lávafolyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további lávafolyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetett.

A polgári védelem azt közölte, a hamu több környékbeli települést elborított és összesen 52 falut telepítettek ki.

A hatóságok figyelmeztettek, hogy a készültségi szint csökkentéséig senki nem térhet vissza otthonába.

A Manilától mintegy 330 kilométerre délkeletre található, 2462 méter magas és tökéletes kúp alakjáról híres Mayon az ország egyik legkiszámíthatatlanabb tűzhányója, és az utóbbi 400 évben mintegy ötven alkalommal tört ki – többek közt 2018-ban, amikor mintegy 61 ezer embernek kellett elmenekülnie otthonából.

A Fülöp-szigetek a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, így területén gyakoriak a földrengések és vulkánkitörések.

