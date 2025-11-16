Több mint százan meghaltak egy kongói illegális aranybányában

Száznál is többen vesztették életüket egy illegálisan működtetett aranybányában bekövetkezett földcsuszamlásban a Kongói Demokratikus Köztársaságban – írja a hirado.hu.

Egy rendőrségi tisztségviselő szerint a szerencsétlenség pénteken délután történt a Lualaba tartománybeli Kolwezi határában található bányában.

Míg az első értesülések nagyjából 70 áldozatról szóltak, szombat délelőttre a kiemelt holttestek száma 101-re emelkedett. És a hatóságok szerint félő, hogy még további emberek rekedhettek a felszín alatt.

A tragédiáról egy videófelvétel is készült:

A Kongói Demokratikus Köztársaság kiterjedt térségeiben továbbra is fennálló bizonytalanság miatt a nyersanyagokban gazdag déli régió számos embert vonz, akik a hatósági engedély hiányában működő bányákban keresnek megélhetést, és gyakran veszélyes körülmények között dolgoznak.

Az ország bányászati régióiban gyakoriak az erős esőzések kiváltotta földcsuszamlások. Csak júniusban több mint 200 ember halt meg egy földcsuszamlásban a Rubaya régióban.

