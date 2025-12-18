Könnygázt is be kellett vetni a gazdatüntetésen Brüsszelben

Tüntetést tartanak a gazdák csütörtökön Belgium fővárosában, Brüsszelben, az uniós csúcstalálkozóval egy időben.

Mint egy háborús övezetben a címe annak a videónak, amelyet Joó Csaba, az M1 Brüsszelből tudósító riportere osztott meg csütörtökön. A felvételen látható, hogy a hatóságok hermetikusan lezárták a belga főváros több utcáját is az ott zajló gazdatüntetések miatt.

A demonstráció hatásai ugyanakkor már jóval a hivatalos kezdés előtt érezhetőek voltak. A csütörtök délre meghirdetett tiltakozás ellenére több gazdacsoport már szerda este megjelent Brüsszel utcáin. Emiatt már az előző esti órákban is nehézkessé vált az autós közlekedés, több, a belvárosba vezető útvonalat és alagutat is lezártak a hatóságok.

Mint ismert, legalább nyolcezer traktorral tartanak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva. A brüsszeli közlekedésért felelős vállalat, a Brussels Mobility bejelentette, hogy a tüntetés miatt több útszakasz és alagút le van zárva, a gépkocsi-közlekedés lassú, és akadozik a belga főváros tömegközlekedése is.

A mintegy negyven európai mezőgazdasági szervezet által szervezett, valamint a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével zajló megmozdulás résztvevői traktortoros felvonulást tartanak.

A tüntetés a tervezettnél korábban, már fél 12 körül megkezdődött, és nem az eredetileg kijelölt belvárosi helyszínen, hanem a Gare du Nord pályaudvar közelében. A szervezők – köztük a Copa-Cogeca európai gazdaszervezet – közlése szerint a helyszínmódosításra azért volt szükség, mert a belvárosban már akkora mennyiségben torlódtak fel a traktorok és mezőgazdasági gépek, hogy ott nem lehetett volna biztonságosan megtartani a felszólalásokat.

A menetoszlop délután két óra táján érte el az uniós intézményeknek otthont adó városrészt, ahol a nap folyamán a tagállamok állam- és kormányfői tartanak csúcstalálkozót. Ennek napirendjén szerepel Európa gazdasági biztonságának kérdése, benne az unió kereskedelmi menetrendjének felgyorsítása.

A demonstrációt megelőzően és a délelőtti órákban több helyen is feszült helyzet alakult ki. Az Európai Parlament épületének környékén a rendőrök könygázzal oszlatták a tüntető gazdákat.

