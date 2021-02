Kórházba került a brit uralkodó férje, Fülöp herceg

Kórházban kezelik Fülöp edinburghi herceget, II. Erzsébet királynő férjét.

A Buckingham-palota – a brit királyi család első számú londoni hivatala és rezidenciája – szerda délután közölte, hogy a 100. évében járó Fülöp herceg elővigyázatossági okokból feküdt be előző este a VII. Eduárd királyról elnevezett londoni kórházba.

A palota illetékese a hivatalos közleményben nem részletezte, hogy a hercegnek milyen panaszai vannak, csak annyit közölt, hogy Fülöp nem érezte jól magát, és orvosának tanácsára vonult néhány napra kórházba megfigyelés és pihenés céljából.

A BBC rádió által idézett udvari források hangsúlyozták, hogy a herceget nem mentővel szállították a londoni kórházba, autóval utazott a gyógyintézetbe a London nyugati határában fekvő Windsorból, a királyi család legősibb és messze legnagyobb rezidenciájáról, az érkezés után saját lábán ment be a kórházba és jó hangulatban van.

A BBC-nek nyilatkozó udvari illetékesek kiemelték azt is, hogy Fülöp herceget nem koronavírus-fertőzés miatt kellett kórházba vinni.

II. Erzsébet királynő – aki áprilisban ünnepli 95. születésnapját – és férje január 9-én megkapta a koronavírus elleni oltást.

Fülöp herceg, aki júniusban tölti be 100. életévét, legutóbb 2019 karácsonya előtt töltött négy napot ugyanabban a kórházban, ahol most is kezelik.

Az udvar illetékese annak idején csak annyit árult el, hogy Fülöp egy régebb óta fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba megfigyelés és kezelés céljából.

Valószínűleg Fülöp herceg jelenlegi kórházi tartózkodásának okáról sem lesz részletes hivatalos beszámoló, mivel az udvar a szükséges minimumon túl soha nem közöl részleteket a királyi család magas rangú tagjainak egészségi problémáiról.

A titoktartás szigorára jellemző, hogy II. Erzsébet királynő néhai édesanyjáról, a 102 esztendős korában 2002-ben elhunyt Erzsébet anyakirálynőről csak halála után hét évvel, 2009-ben derült ki hivatalosan, hogy 43 évvel korábban, 1966-ban vastagbélrák miatt műtéten és kezelésen esett át.

Az utóbbi egy évtizedben néhányszor előfordult, hogy az edinburghi hercegnek – aki egyébként szinte kikezdhetetlen egészségi állapotáról közismert – kórházi kezelésre volt szüksége.

A legnagyobb riadalmat az okozta, amikor Fülöpöt 2011 karácsonyának előestéjén mellkasi fájdalmak miatt a királyi család Londontól északkeletre fekvő téli rezidenciájáról, Sandringham kastélyából a légierő helikopterével kellett az onnan száz kilométerre lévő, Cambridgeshire megyei Papworth kórházába, Nagy-Britannia első számú kardiológiai központjába szállítani, ahol szívkoszorúér-elzáródást diagnosztizáltak nála. A panasz okát szívkatéteres beavatkozással és egy artériatágító betét beültetésével sikeresen megszüntették.

Az edinburghi herceg 2017 őszén hivatalosan visszavonult a közszerepléstől és azóta nem fogad el meghívásokat nyilvános programokra, csak jeles családi eseményeken vesz részt.

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg novemberben ünnepelte 73. házassági évfordulóját.

