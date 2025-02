Kórházba került Ferenc pápa

Ferenc pápa a Vatikánhoz közeli Gemelli-klinikára ment kivizsgálásra, hörghurutjának kezelésére – közölte a szentszéki sajtóközpont.

A szentszék este kiadott, immáron harmadik pénteki közleménye szerint Ferenc pápán a kórházban szakorvosi vizsgálatokat végeztek, és kórházi környezetet igénylő gyógyszeres terápiát írtak elő számára.

Az első vizsgálati eredmények szerint az egyházfő légúti fertőzésben szenved, enyhe hőemelkedése van – olvasható a közleményben. A szentszék megjegyezte, a kórházi kezelést az indokolta, hogy az utóbbi napokban rosszabbodott a pápa hörghurutja.

Matteo Bruni szentszéki szóvivő újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Ferenc pápa „nyugodt, jó hangulatban van és néhány újságot is elolvasott” a kórházban. A pápa legalább hétfőig kórházban marad, miután a szentszék bejelentette, hogy az egyházfő összes programját törlik február 17-ig. Szombaton a művészeknek és a kulturális életnek szentelt jubileum kezdődik. A világ minden részéből érkezett résztvevőknek vasárnap a pápa helyett a kulturális és oktatási dikasztériumot vezető bíboros mutat be misét, és lemondták Ferenc pápa hétfőre tervezett látogatását is a Cinecitta római filmgyárba. A pápa a délelőtti audienciákat követően ment a klinikára, ahol már több alkalommal kezelték.

A pénteken kiadott legelső szentszéki sajtóközlemény hangsúlyozta, hogy kórházi kivizsgálásra van szükség, mivel a nyolcvannyolc éves egyházfő már több mint egy hete hörghurutban szenved. A Vatikán egy hete közölte, hogy az egyházfőnek bronchitise van, és munkáját az apostoli paloták helyett a lakóhelyeként ismert Szent Márta-házban végzi. Február 9-én, vasárnap Ferenc pápa nem tudta végigolvasni beszédét, amelyet másnak adott át arra hivatkozva, hogy még nem gyógyult meg teljesen.

Ferenc pápa 2013-as megválasztása óta többször járt betegként a Vatikán szomszédságában található, katolikus Gemelli-klinikán, amelyet a pápák kórházaként ismernek. 2021 és 2023 nyarán vastagbél-divertikulózissal műtötték meg, 2023 tavaszán pedig szintén légzőszervi megbetegedéssel szorult kórházi ellátásra. A Gemelli-klinika tizedik emeletén található az úgynevezett pápai kórterem, amelyben II. János Pált és XVI. Benedek pápát is fogadták.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: korábbi felvétel. Forrás: MTI/Bruzák Noémi