Rakétatámadás érte az Egyesült Államok iraki nagykövetségét

Amerikai rakétatámadás érte a Katáib Hezbollah nevű iraki síita milícia bagdadi központját szombatra virradóra, biztonsági források szerint három fegyveres meghalt, több civil megsebesült. Mindeközben rakéta csapódott bele az Egyesült Államok iraki nagykövetségének épületébe Bagdadban.

Az iraki hadsereg elítélte a támadást, hangsúlyozva, hogy az egy civilek által sűrűn lakott körzetben történt.

A Katáib Hezbollah az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló szervezet tagja, amely 2016 óta papíron az iraki fegyveres erők alá van rendelve.

Jóllehet Bagdad a konfliktus kirobbanása, azaz február 28-a óta hangoztatja, kívül akar maradni a harcokon, az arab ország területén aktív Irán-barát milíciák már több, amerikai érdekeltség ellen elkövetett dróntámadás végrehajtásáért jelentkeztek.

Mindeközben iraki biztonsági források szerint rakéta csapódott szombaton az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségébe.

A szigorúan őrzött bagdadi „zöld zónában” lévő képviseletet érő támadás nyomán az épületből sűrű füst száll fel, részleteket egyelőre nem tudni.

A nagykövetség és a bagdadi kormány egyelőre nem kommentálta a bejelentést.

