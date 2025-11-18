Különleges vízumot kapnak a 2026-os futball-vb szurkolói

Különleges vízumot hoz létre a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra utazó szurkolók számára az Egyesült Államok – írja az MTI Donald Trump amerikai elnök bejelentése nyomán.

Az elnök a Fehér Házban elmondta, a„FIFA útlevél” (FIFA Pass) a három észak-amerikai országban rendezett világbajnokságra jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a fehér házi eseményen hangsúlyozta, hogy az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontokban. Hozzátette, hogy a világbajnokságra több millió látogatót várnak, akik a helyszínen tervezik megtekinteni a mérkőzéseket.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok külképviseletei felkészülnek a megnövekedett vízumigényre.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/The White House