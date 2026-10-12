Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka

Leégett hétfőre virradóra Párizs legrégebbi fedett piaca, a Les Enfants Rouges, amely a francia főváros történelmi negyedében, a Marais-ban található, és a turisták körében népszerű gasztronómiai vásárcsarnok.

„A piac teljesen megsemmisült, a fedett piacból semmi sem maradt” – mondta a helyszínen a sajtónak Pierre de Bouvier tűzoltóparancsnok.

„A tüzet megfékeztük, így nem fog kijutni a vásárcsarnokból” – tette hozzá. Elmondta azt is, hogy a piac fémszerkezete belül részben összeomlott.

„A legrosszabbat elkerültük, a szomszédos épületekre nem terjedt át a tűz” – mondta szintén a helyszínen a sajtónak Ariel Weil, Párizs belső kerületeinek polgármestere, aki megerősítette, hogy „a tüzet megfékezték, de a piac teljesen megsemmisült”.

Egy tűzoltó könnyebben megsérült, más sérültről nem érkezett jelentés.

A tűzoltókat hétfőn hajnali 4:15-kor riasztották. A piac vasárnap este 8 órakor zárt be.

A tűz oka egyelőre nem ismert.

A műemléknek nyilvánított Les Enfants Rouges piacát 1615-ben alapították XIII. Lajos király uralkodása idején. A nevét azokról a vörös szövetekből készült ruhákról kapta, amelyeket azok az árva gyerekek viseltek, akiket 1772-ig egy közeli kórházban fogadtak be a piac közelében.

Forrás: MTI

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