Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka
Leégett hétfőre virradóra Párizs legrégebbi fedett piaca, a Les Enfants Rouges, amely a francia főváros történelmi negyedében, a Marais-ban található, és a turisták körében népszerű gasztronómiai vásárcsarnok.
„A piac teljesen megsemmisült, a fedett piacból semmi sem maradt” – mondta a helyszínen a sajtónak Pierre de Bouvier tűzoltóparancsnok.
„A tüzet megfékeztük, így nem fog kijutni a vásárcsarnokból” – tette hozzá. Elmondta azt is, hogy a piac fémszerkezete belül részben összeomlott.
„A legrosszabbat elkerültük, a szomszédos épületekre nem terjedt át a tűz” – mondta szintén a helyszínen a sajtónak Ariel Weil, Párizs belső kerületeinek polgármestere, aki megerősítette, hogy „a tüzet megfékezték, de a piac teljesen megsemmisült”.
Egy tűzoltó könnyebben megsérült, más sérültről nem érkezett jelentés.
A tűzoltókat hétfőn hajnali 4:15-kor riasztották. A piac vasárnap este 8 órakor zárt be.
A tűz oka egyelőre nem ismert.
A műemléknek nyilvánított Les Enfants Rouges piacát 1615-ben alapították XIII. Lajos király uralkodása idején. A nevét azokról a vörös szövetekből készült ruhákról kapta, amelyeket azok az árva gyerekek viseltek, akiket 1772-ig egy közeli kórházban fogadtak be a piac közelében.
Forrás: MTI