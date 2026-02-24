Lengyelország és Norvégia fokozná védelmi együttműködését, egyebek mellett a lengyel drónvédelmi rendszer kiépítése terén – jelentette be Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn a délkelet-lengyelországi Deba-Lipa gyakorlótéren, a Jonas Gahr Störe norvég kormányfővel közösen tartott sajtóértekezleten.

A két miniszterelnök a lengyel-norvég stratégiai együttműködésről tárgyalt Deba-Lipában, ahol a gyakorlótér területén tavaly ősztől egy norvég-lengyel közös kiképzőközpont is működik az ukrán fegyveres erők számára.

Lengyelország és Norvégia azonos álláspontot képvisel azzal kapcsolatban, hogy Ukrajnát továbbra is támogatni kell az orosz agresszió elleni küzdelemben, és egyetért „a lengyel-norvég katonai és ipari együttműködés előnyeit illetően is”

– jelentette ki Tusk.

A San nevű drónvédelmi falra utalva, amelyet Lengyelország keleti területeinek védelmére épít, a lengyel kormányfő közölte: Norvégia is közreműködik a terv megvalósításában. „Még nagyobb erőfeszítéseket fogunk tenni a biztonsági kapcsolataink (…) megerősítése érdekében” – jelezte Tusk.

Jonas Gahr Störe köszönetet mondott azért, hogy Lengyelország rendelkezésre bocsátotta a gyakorlóteret „azoknak a katonáknak a kiképzésére, akik Ukrajna szabadságát, demokráciáját és területi integritását védik”.

Újságírói kérdésre válaszolva Tusk értékelte az európai nukleáris elrettentésről szóló német-francia kezdeményezést. „Ez egy érdekes perspektíva és egy érdekes hosszú távú elképzelés, bár ma még nehéz konkrétumokról beszélni” – mondta. „Realista maradok, és teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy megfelelő reagálási eszközökre van szükségünk ellenségeink agressziója esetére” – tette hozzá.

Aláhúzta: a német-francia javaslat még nem végleges. „Nem szeretnék nyilvános vitát indítani, mielőtt konkrét információkat kapnék a lehetőségekről” – fogalmazott.

Egy másik újságírói kérdés a magyar kormány álláspontjára vonatkozott az Ukrajnának nyújtandó újabb uniós kölcsön és az Oroszország elleni további szankciók ügyében. „Azt gondolom, hogy Orbán Viktor és kormánya problémát jelent” – válaszolta Tusk, majd így folytatta: „Ez egy európai kormány, amely közben politikai szabotázst követ el, akadályozva, hogy hatékony segítséget nyújtsunk Ukrajnának az orosz agresszióval szemben folytatott harcában”.

Megjegyezte: reméli, hogy „sikerül módot találni Orbán Viktor ezen +szabotázsakciója+ leküzdéséhez”, és „egész Európa megtalálja a módját annak, hogy (…) kezelje a magyar kormány lépéseit”. „Már a múltban is megmutattuk, hogy meg tudjuk oldani az ilyen problémákat” – fűzte hozzá a lengyel kormányfő.

