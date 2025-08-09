A lengyel kormány csökkenti az ukrán menekültek szociális támogatását

Lengyelországban szigorú korlátozásokat vezetnek be az ukrán menekültek szociális támogatására vonatkozóan – írja a TSN a Visit Ukraine kiadványra hivatkozva.

Az országban 2025 szeptemberétől frissített szabályozás lép életbe, amely az ukrajnai menekültek szociális támogatásának, elszállásolásának, regisztrációjának és tartózkodásának eljárását szabályozza.

A frissítés fő oka az ukrán állampolgárok ideiglenes védelmének meghosszabbítása 2026. március 4-ig, valamint a nemzeti jogszabályok európai normákhoz való igazítása.

Az elmúlt években Lengyelország fogadta be a legtöbb ukrán menekültet, akik közül mostanra sokan beilleszkedtek a társadalomba. Ugyanakkor egyes ukrán állampolgárok továbbra is kiszolgáltatott helyzetben vannak, és folyamatos állami támogatásra szorulnak.

Maciej Duszczyk lengyel belügyminiszter-helyettes szerint a változások az ideiglenes védelmi rendszerrel való visszaélések megszüntetését, valamint a regisztrációs és támogatási eljárások javítását célozzák. Ezentúl a lengyel állam a forrásokat csak a menekültek legkiszolgáltatottabb kategóriáinak támogatására összpontosítja.

Az egyik legfontosabb újítás az ukránok speciális központokban való lakhatási körülményeinek frissítése. 2025. október 31-től megszűnik a menekültek tömeges elhelyezése. Novembertől ezeket a szolgáltatásokat kizárólag bizonyos, fokozott szociális támogatásra szoruló csoportok számára nyújtják.

Egy másik jelentős változás a határátlépés szigorúbb ellenőrzése lesz. Megszűnik a szociális ellátás lehetősége azon ukránok esetében, akik gyakran lépik át az államhatárt. A határőrök ezentúl ujjlenyomatot vesznek mindenkitől, aki átlépi a lengyel határt, és minden be- és kilépésről szóló információt rögzítenek a nemzeti regisztrációs rendszerben.

A frissített jogszabály egyértelműen meghatározza a lengyelországi ideiglenes tartózkodási engedélyek visszavonásának okait. Ezek közé tartozik a hamis információk benyújtása, a fiktív házasságkötés, valamint a migrációs szabályok megkerülésére irányuló cselekedetek. A fokozott ellenőrzések miatt meghosszabbodik a tartózkodási kérelmek elbírálásának időtartama, különösen a magasan képzett munkavállalók, és a hosszú távú uniós letelepedési engedélyt kérő személyek esetében.

A lengyel kormány azonban továbbra fenntartja az ukrán gyermekek oktatási programjainak finanszírozását. Azok az iskolák, amelyek további osztályokat nyitottak a menekültek számára, továbbra is plusz túlórapénzt fizethetnek a tanároknak.

Az ukrán egészségügyi dolgozók 2026. március 4-ig egyszerűsített eljárás keretében dolgozhatnak Lengyelországban. A képesítésük megfelelőségének ellenőrzését és a dokumentumok hitelesítését azonban megerősítették a magas szintű orvosi ellátás biztosítása érdekében.

