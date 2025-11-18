Két ukrán állampolgár a lengyelországi vasúti robbantás gyanúsítottja
Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy a nyomozás jelenlegi állása szerint két ukrán állampolgár követhette el a tegnapi vasúti szabotázsakciót. A robbantók a gyanú szerint az orosz titkosszolgálattal álltak kapcsolatban – írja a Jevropejszka Pravda a lengyel RMF24 cikke nyomán.
A kormányfő a szejm ülésén számolt be a gyanúsítottak azonosításáról. Mindketten ukrán állampolgárok, akik az orosz titkosszolgálatnak dolgoztak. A gyanúsítottak Fehéroroszországból érkeztek Lengyelországba, és a merénylet után a terespoli határátkelőn át távoztak.
Hozzátette, hogy az egyik gyanúsítottat korábban már elítélte egy lembergi (Lviv) bíróság szabotázsakció elkövetése miatt. A másikat donbászi egyénként említette Donald Tusk, és az információk szerint ügyészségi dolgozó volt.
A nyomozás érdekében több részletet egyelőre nem hozott nyilvánosságra.
A Mika falu közelében történt robbantás mellett Pulawy állomásának közelében ismeretlen tárgyakat helyeztek el a síneken. A lengyel szakszolgálatok egyértelműen szabotázsakcióként értékelik a történteket.
A Varsó–Lublin vasútvonal többek közt az Ukrajnába érkező segélyszállítmányok fő útvonala.
Lengyelország az incidens után területvédelmi egységeket vezényel ki a kritikus vasúti infrastruktúra védelmére.
Forrás: Jevropejszka Pravda
Nyitókép: AP