Két ukrán állampolgár a lengyelországi vasúti robbantás gyanúsítottja

Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy a nyomozás jelenlegi állása szerint két ukrán állampolgár követhette el a tegnapi vasúti szabotázsakciót. A robbantók a gyanú szerint az orosz titkosszolgálattal álltak kapcsolatban – írja a Jevropejszka Pravda a lengyel RMF24 cikke nyomán.

A kormányfő a szejm ülésén számolt be a gyanúsítottak azonosításáról. Mindketten ukrán állampolgárok, akik az orosz titkosszolgálatnak dolgoztak. A gyanúsítottak Fehéroroszországból érkeztek Lengyelországba, és a merénylet után a terespoli határátkelőn át távoztak.

Hozzátette, hogy az egyik gyanúsítottat korábban már elítélte egy lembergi (Lviv) bíróság szabotázsakció elkövetése miatt. A másikat donbászi egyénként említette Donald Tusk, és az információk szerint ügyészségi dolgozó volt.

A nyomozás érdekében több részletet egyelőre nem hozott nyilvánosságra.

A Mika falu közelében történt robbantás mellett Pulawy állomásának közelében ismeretlen tárgyakat helyeztek el a síneken. A lengyel szakszolgálatok egyértelműen szabotázsakcióként értékelik a történteket.

A Varsó–Lublin vasútvonal többek közt az Ukrajnába érkező segélyszállítmányok fő útvonala.

Lengyelország az incidens után területvédelmi egységeket vezényel ki a kritikus vasúti infrastruktúra védelmére.

Kárpátalja.ma

Forrás: Jevropejszka Pravda

Nyitókép: AP