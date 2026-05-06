Lengyelországban nő a HIV: az ukrajnai háború új kockázatokat hoz

Lengyelországban az utóbbi években jelentősen megnőtt a tartós immunhiányos állapotot okozó vírussal (HIV) fertőzött emberek száma, az adatok szakértők szerint az Ukrajnából érkező migrációval, valamint egyéb társadalmi és kulturális változásokkal is magyarázhatók – jelentette kedden a Rzeczpospolita című napilap internetes változata.

A cikkben a lengyel egészségügyi biztosító (NFZ) adatait idézik, amelyek szerint tavaly 31 738 fertőzöttet tartottak számon, míg 2020-ban még csak 20 046-ot. Lengyelországban a HIV „már járványnak nevezhető, mert nemcsak gyors a fertőzöttek számának növekedése, hanem váratlan is annak mértéke” – írják.

2020-hoz képest tavaly a 100 ezer lakosra jutó megfertőződések aránya több mint a háromszorosára – 2,43-ról 7,37-re – nőtt. Idén pedig április végéig 791 új fertőzöttet regisztráltak, míg a tavalyi év azonos időszakában 734 ilyen volt.

A fertőzöttek növekvő száma miatt az államnak többet kell költenie a nekik szükséges gyógyszerek támogatására. 2020-ban ez a támogatás 436 millió zlotyt (37,3 milliárd forint), tavaly pedig már 728 millió zlotyt (62,2 milliárd forint) tett ki.

A Rzeczpospolita megszólaltatja Iwona Paradowska-Stankiewicz professzort, országos epidemiológiai szaktanácsadót, aki szerint sok potenciális fertőzött elkerüli a HIV-tesztet, mert tart a kirekesztéstől, ezért a fertőzöttek valódi aránya a hivatalos adatoknál sokkal nagyobb is lehet.

Paradowska-Stankiewicz szerint a fertőzöttek számára az Ukrajnából Lengyelországba irányuló migráció is hatással van. „Kelet-Európában statisztikailag nagyon magas a HIV-fertőzések és az AIDS-megbetegedések száma” – utalt a szakértő az ukrajnai adatokra.

A cikkben a lengyel Nemzeti Közegészségügyi Intézetre hivatkozva azt írták: a statisztikákból „kiolvasható az ukrajnai háború egyik tragikus vonatkozása, az orosz katonák által megerőszakolt ukrán nők nagy száma”, vagyis például abból, hogy 2022-ben Lengyelországban 16 vertikális fertőzést, azaz olyan esetet regisztráltak, amelyben a vírus a várandós anyáról átterjedt a gyermekére, 2023-ban pedig 25-öt. Korábban Lengyelországban csupán elszigetelten jelentettek ilyen eseteket – húzták alá.

„Külön figyelmet érdemlő kockázati csoportnak” nevezte a Rzeczpospolita az idősebbeket. Rámutattak, hogy az azonosított fertőzöttek száma itt nem magas, az 50 évnél idősebbeknél 2023-ban 276 új fertőzöttet, 2024-ben pedig 274-et azonosítottak országszerte.

A problémát tehát itt nem az esetszám-növekedés jelenti, hanem a fertőzésveszély alábecsülése, ugyanis ebben a korosztályban a fertőzöttek egy részét egyáltalán nem vagy későn azonosítják.

A fertőzöttek számának növekedése mögött az életmód és az életstílus változása is áll. „Míg korábban a fertőzések fő forrását a kábítószert intravénásan használók jelentették, manapság a vírus terjedésének legfőbb módja a nemi – akár homoszexuális, akár heteroszexuális – kapcsolat” – idézi a Rzeczpospolita Paradowska-Stankiewicz professzort.

Forrás: MTI