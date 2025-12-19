London újabb orosz olajcégek ellen jelentett be szankciókat

Több orosz olajipari vállalat és hadiipari beszállítók ellen jelentett be szankciókat a brit kormány csütörtökön.

A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint az új büntetőintézkedések a Tutnyefty, a Rusznyefty, az NNK és a Rusznyeftyegaz nevű cégcsoportokra – a szankciók által eddig még nem érintett legnagyobb orosz olajcégekre – terjednek ki.

A brit külügyi tárca ismertetése szerint ezek a vállalatok együtt évente 20 milliárd dollár bevételt érnek el.

A minisztérium felidézi, hogy London az Egyesült Államokkal közösen októberben a két legnagyobb orosz olajipari cég, a Rosznyefty és a Lukoil ellen is szankciókat jelentett be.

A tárca megfogalmazása szerint „a recsegő-ropogó orosz hadigazdaság azóta szabadesésben van„, és a szankciók hatására Oroszország olajbevételei az ukrajnai háború kezdete óta nem voltak olyan alacsonyak, mint most.

A brit külügyminisztérium adatai szerint a nyersolajexportból származó orosz jövedelmek az elmúlt egy évben több mint egyharmadával csökkentek.

London csütörtökön összesen 24 vállalat és magánszemély ellen jelentett be szankciókat, köztük a minisztériumi tájékoztatás szerint „olyan profithajhász kereskedőkkel szemben, akik milliókat zsebelnek be a törvénysértő módon forgalmazott orosz nyersolajból„.

Köztük van Murtaza Ali Lakhani kanadai-pakisztáni milliárdos és a birtokában lévő „homályos céghálózat„, amely az ukrajnai háború kezdete óta az orosz nyersolaj egyik legnagyobb forgalmazójává vált – áll a londoni külügyi tárca csütörtöki bejelentésében.

A minisztérium tájékoztatása szerint az újonnan foganatosított büntetőintézkedések lőgyapot-alapanyagot forgalmazó közép-ázsiai beszállítói láncolatokra is kiterjednek, ez a termékfajta ugyanis a lőszerek, a robbanóanyagok és a rakétahajtóművek létfontosságú összetevője, amelyet Oroszország nem tud nagy mennyiségben termelni.

A brit kormány nemrégiben az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) exportjára is szankciókat vezetett be.

Ez az intézkedéscsomag – más európai partnerországokkal összehangolt módon – 2026-ban lép érvénybe, és a brit külügyminisztérium szerint jelentősen csökkenti majd az orosz LNG-exportot, mivel kizárja Oroszországot a tengerhajózási szolgáltatások világviszonylatban vezető szerepet betöltő nagy-britanniai piacáról.

Megtiltják, hogy brit cégek tengeri szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat – például biztosítást – nyújtsanak a harmadik országokba irányuló orosz LNG-export számára.

London az év elején két másik orosz energiaipari óriásvállalat, a Gazprom Nyefty és a Szurgutnyeftyegaz ellen is büntetőintézkedéseket léptetett érvénybe, és megtiltotta az olyan olajszármazékok importját, amelyeket orosz nyersolaj felhasználásával más államok finomítóiban állítanak elő.

Forrás: MTI