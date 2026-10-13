Lövöldözés volt egy dél-franciaországi iskolában

Lövöldözés volt hétfőn a Franciaország déli részén lévő Aubagne egyik középiskolájában, két tanár megsebesült, egy 14 éves diákot őrizetbe vettek – közölték rendőrségi források.

A tájékoztatás szerint az egyik sebesült az iskola igazgatója.

A hírt az X-en Édouard Geffray oktatási miniszter is megerősítette, hozzátéve, hogy Laurent Nunez belügyminiszterrel úton van a helyszínre.

A 14 éves gyanúsítottat letartóztatták, a két sebesültet ellátták, nincsenek életveszélyben. Az illetékes marseille-i ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a letartóztatást, gyilkossági kísérlet miatt indult ellene eljárás.

A tinédzser egy 12-es kaliberű sörétes puskával lőtt rá két emberre – erősítette meg egy rendőrségi forrás a Le Parisien című lap értesülését.

A rendőrség jelezte: a középiskola nem érintett a közoktatás alulfinanszirozottsága miatt hetek óta tartó tiltakozó mozgalomban.

A France3 közszolgálati tévécsatorna szerint a feltételezett elkövető már többször is lövöldözött az intézmény területén. A középiskola személyzete fékezte meg a fiatalt, mielőtt a rendőrség beavatkozott volna.

Az aubagne-i polgármesteri hivatal szerint az incidens fél 11 óra körül történt.

Martine Vassal, Bouches-du-Rhône megyei tanács elnöke a sajtónak elmondta, hogy „a fiatalember egy gitártokban tárolt sörétes puskával lépett be az iskolába”. Az illetékes sajnálatának adott hangot amiatt, hogy „az iskola korábbi igazgatója nem tartotta szükségesnek biztonsági kapuk telepítését”.

Jacques Witkowski prefektus az AFP-nek elmondta, hogy „a gyanúsított ismeretlen okból lőtt rá az igazgatóra, akit sörétes lövedékek találtak el a combján és a derekán. A fiú ezután rálőtt egy tanárnőre, akit a combján talált el, majd harmadszorra is lőtt a folyosón, mielőtt egy alkalmazott elfogta” – tette hozzá. Az igazgató 53, a tanárnő 37 éves.

A Bouches-du-Rhône megyei rendőrség szerint egy harmadik személy is könnyebb sérüléseket szenvedett.

A prefektus hozzátette, hogy a gyanúsított az iskolja tanulója, korábban nem volt dolga a rendőrséggel, „semmilyen bűnözésről vagy radikalizálódásról nem ismert”. Megerősítette, hogy a lövöldözésnek nincs köze a középiskolások tiltakozó mozgalmához.

A város polgármestere, Jean-Pierre Squillar is elmondta a sajtónak, hogy a lövöldöző a középiskola tanulója, és hogy „a gyerek látszólag olyan, mint bármelyik másik tanuló (…) Az apja a közelmúltban találkozót kért az iskolai tanácsadótól, de ennél többet nem tudunk”.

„A gyerekek alig láttak valamit, mivel az egész a folyosón történt, de pszichológiailag elég sokakat megviselt, és akik nincsenek jól, azokat pszichológus vizsgálja” – mondta a polgármester.

Édouard Geffray tárcavazető elítélte „az újabb támadást”, amellyel szemben „az oktatási rendszer, mint mindig, egységesen és erősen fog kiállni, támogatva egy súlyosan próbára tett oktatási közösséget”. A tárcavezető szerint „az elfogadhatatlan cselekedet a társadalmunkban egyre növekvő féktelen erőszak újabb példája”.

Forrás: MTI

Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

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