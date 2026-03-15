Ma este rendezik meg a 98. Oscar-gálát

Helyi idő szerint vasárnap este rendezik meg a 98. Oscar-díjátadó gálát a Los Angeles-i Dolby Színházban. A Disney+ steramingszolgáltató programján a magyar nézők számára hétfőre virradóra élőben közvetített műsor házigazdája Conan O’Brian Emmy-díjas amerikai komikus lesz.

Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) szavazásra jogosult tagsága 24 kategóriában ítélte oda a díjait. Idén egy új mezőny is nyílt, a legjobb szereplőválogatás (casting) kategóriája.

A legjobb film-kategóriában tíz alkotás verseng a fődíjért:

Ryan Coogler 16 kategóriában jelölt Bűnösök című filmje

Paul Thomas Anderson 13 kategóriában esélyes Egyik csata a másik után című filmje

Yorgos Lanthimos Bugonia című filmje

Joseph Kosinski F1 című filmje

Guillermo del Toro Frankenstein című filmje

Chloé Zhao Hamnet című filmje

Josh Safdie Marty Supreme című filmje

Kleber Mendonca Filho A titkosügynök című filmje

Joachim Trier Érzelmi érték című filmje

Clint Bentley Az álmok vágányán című filmje

A nemzetközi film-kategóriában ugyancsak szerepel A titkos ügynök című brazil és az Érzelmi érték című norvég produkció, és díjesélyes Dzsafar Panahi iráni rendező Csak egy baleset című, francia színekben versenyző drámája, a spanyol Tánc a sivatagban, továbbá a tunéziai The Voice of Hind Rajab is.

A több mint háromórás műsor fellépői között lesz a K-pop démonvadászok című Oscar-jelölt animációs film szintén Oscar-esélyes, Golden című betétdalát előadó háromfős K-pop lánybanda, valamint a Bűnösökben elhangzó I Lied to You című számot éneklő Miles Caton.

A hagyományokhoz híven a díjátadók között lesz az estén a tavalyi színészi Oscar-díjas Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison és Zoe Saldana. A gála színpadára lép még Chris Evans, Javier Bardem, Maya Rudolph, Chase Infiniti, Demi Moore, Anne Hathaway, Paul Mescal, valamint Gwyneth Paltrow és Robert Downey Jr. is mások mellett – ígérte a műsor két executice producere, Raj Kapoor és Katy Mullan.

Forrás: hirado.hu