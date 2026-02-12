Ma kezdődik a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál

Ma nyílik meg a 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, amelyen több magyar alkotó munkája is szerepel, köztük a játékfilmes versenyprogramban Mundruczó Kornél At the Sea című filmje és Feiner Janka Lángbogár a zsebemben című rövid animációja.

A filmfesztivál Shahrbanoo Sadat afgán filmrendezőnő No Good Men című filmjével nyílik meg, amely az amerikai csapatok Afganisztánból való kivonulása előtt játszódik. A filmben Sadat maga is szerepel, a mélyen patriarchális társadalommal szembeszálló operatőrt alakít.

Tricia Tuttle fesztiváligazgató elmondta, hogy a Londoni Filmfesztiválon ismerte és szerette meg Sadat korábbi filmjeit, de a No Good Men nem hasonlít a rendező korábbi munkáira. „Ez egy politikai film, ugyanakkor az érzelmekre is hat” – idézte a fesztiváligazgatót a Deadline.com.

A megnyitó gálaesten Sean Baker Oscar-díjas amerikai filmrendező köszönti majd Michelle Yeoh-t, akit tiszteletbeli Arany Medve-díjjal tüntet ki színészi pályafutásáért a Berlinale. Max Richter zeneszerzőt pedig a Berlinale Camera-díj átadásakor az Oscar-díjas Chloé Zhao méltatja majd. Richter legutóbb Zhao Hamnet című Oscar-jelölt alkotásának filmzenéjén dolgozott.

A Berlinaléra számos további filmes alkotót és színészt várnak, a szervezők közlése szerint mások mellett Pamela Anderson, Amanda Seyfried, Hiam Abbass, Rupert Grint, Luna Wedler, Max Riemelt, Earl Cave és James Norton is köztük lesz. A fesztiválon műsorra tűzött filmjét Sandra Hüller (Rose), Juliette Binoche (Queen at Sea), Isabelle Huppert (Die Blutgräfin), Ethan Hawke (The Weight), Sam Rockwell (Good Luck, Have Fun, Don’t Die), valamint John Turturro (The Only Live Picktool in New York) is elkíséri.

A tíznapos A-kategóriás filmfesztivál nemzetközi versenyprogramjába 22 alkotás kapott meghívást.

A mezőnyben lesz a világpremierje Mundruczó Kornél At the Sea című, Bostonban forgatott angol nyelvű filmjének, amelynek főszerepét, egy rehabilitációról hazatérő nőt, Amy Adams játssza. A szereposztásban Brett Goldstein, Dan Levy, Jenny Slate, Rainn Wilson, Chloe East és Murray Bartlett neve is olvasható. A film forgatókönyvét a rendező alkotótársa, Wéber Kata írta, operatőre Yorick Le Saux, vágója Jancsó Dávid volt.

Az Arany Medve-díjért verseng még az A New Dawn című japán anime, a francia-tunéziai A voix basse, Alain Gomis két kultúra találkozásáról szóló családi drámája, a Dao, Anke Blondé Dust című, 90-es évek végén játszódó filmje, az Etwas ganz Besonderes című német alkotás, az ír-brit koprodukcióban készült Everybody Digs Bill Evans, a német-francia-török Gelbe Briefe című családi dráma, a török Emin Alper Kulturus című filmje, Angela Schanelec drámája, a Meine Frau weint, a mexikói Fernando Eimbcke Moscas című filmje, a Nina Rosa című francia-bolgár alkotás, Lance Hammer Queen at Sea című munkája, a 17. században játszódó, fekete-fehér Rose című film, a Rosebush Pruning című olasz-német-spanyol film, a francia-csádi Soumsoum, la nuit des astres, két osztrák film, a The Loneliest Man in Town és a Wolfram, továbbá Anthony Chen We Are All Strangers című filmje, a finn Yön Lapsi című film, a YO Love is a Rebellious Bird című amerikai dokumentumfilm a női barátságról és a Josephine című pszichológiai thriller is Channing Tatummal a főszerepben.

A 76. Berlinale díjátadó gáláját február 21-én rendezik meg a filmfesztivál központi színhelyén, a Berlinale Palastban.

A nemzetközi zsűri elnöke idén a 80 éves Wim Wenders német filmrendező, a kortárs európai filmművészet meghatározó alakja, a német újhullám kiemelkedő alkotója lesz.

A zsűriben ül még a nepáli rendező-producer Min Bahadur Bham, Bae Doona dél-koreai színésznő, Shivendra Singh Dungarpur indiai rendező-producer, Reinaldo Marcus Green amerikai rendező-forgatókönyvíró-producer, valamint a japán rendező-forgatókönyvíró-producer Hikari és Ewa Puszczyńska lengyel producer.

Feiner Janka Lángbogár a zsebemben című animációs filmje a fesztivál Generation Kplus versenyprogramjában mutatkozik be. A stop-motion és a digitális rajzanimáció különleges ötvözésével készült 10 perces diplomafilm varázslatos gombavilágba kalauzolja a nézőt, bepillantást engedve a gyerekek lelkivilágába. Az alkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával a MOME Anim mesterszakán készült. A hangzásvilágért a filmzeneszerző Kalotás Csaba és Szabó Bálint felelt, a film vágója a Balázs Béla-díjas Czakó Judit, gyártásvezetője Talabér-Glaser Eszter és Lakatos Kata, line producere Szakály Réka Anna, producere Vincze Zsuzsanna és Fülöp József volt.

A Berlinale Forum Special programjában, amely idén a női rendezők munkáiból válogatott, Elek Judit Istenmezején (1972-73) és Találkozás (1963) című alkotásait nézheti meg a közönség. A 87 éves korában tavaly elhunyt Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendező mindkét filmjét felújított változatban vetítik a filmmustrán.

A fesztivál TEDDY 40 elnevezésű szekciójában pedig Buda Flóra Anna Entropia című alkotása látható, amely 2019-ben, a 69. Berlinalén nyerte el a legjobb rövidfilmnek járó Teddy-díjat, a hagyományos nemi identitástól eltérő szexuális önazonosságok témáját megjelenítő filmalkotásoknak szentelt elismerést.

