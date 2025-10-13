100 éve született Margaret Tatcher, a vaslady

Margaret Hilda Roberts néven született 1925. október 13-án az angliai Grantham városában, amely fiatalkora helyszínéül is szolgált. A szülők két lányt neveltek, de haladó szellemiségű, két vegyesboltot üzemeltető apjuk úgy vélte, a legfontosabb, hogy a lányok tanuljanak, olvassanak, és naprakészek legyenek a politika ügyeiben.

Helyi szinten Alfred Roberts maga is politizált: Margaret gyakran elkísérte őt egy-egy gyűlésre, és naponta átbeszélték az aktuális politikai ügyeket. Az apa emellett kötelezővé tette, hogy minden héten elolvassanak két könyvet, közülük csupán az egyik lehetett regény. Ilyen háttérrel maga mögött nem csoda, hogy Margaret ön- és céltudatos nővé cseperedett.

Pontosan tudta, hogy nem akarja az ismerős lányok életét élni, főállású háziasszony lenni, így a Roberts családban elsőként ment egyetemre, Oxfordba nyert felvételt. A vegyésznek tanuló lány már ekkor politizálni kezdett, természetesen konzervatív színekben. A párt vezetői hamar felfigyeltek az ambiciózus fiatal nőre, majd nevét országos szinten is megismerték, amikor az 1950–1951-es választásokon ő volt a legfiatalabb képviselőjelölt.

Bár elbukott, egyre stabilabb helyet szerzett magának a pártban, olyannyira, hogy 1959-re már parlamenti képviselő lett, majd 1964-től 1970-ig az ellenzéki konzervatívok árnyékminisztereként tevékenykedett. 1970-ben Edward Heath konzervatív kormányában oktatási államtitkári posztot töltött be, 1975-ben pedig az első női konzervatív pártvezetővé választották.

Ezt négyéves ellenzékiség követte, ám 1979-ben megtörtént vele az, amiről valószínűleg egész életében álmodott: a Munkáspárt alulmaradt a konzervatívokkal szemben, így Margaret Thatcher Nagy-Britannia első női miniszterelnöke lett.

Az átkozott nőszemély

Már pártvezetőként is kapott hideget-meleget, pártjában is sokan bizalmatlanok voltak vele szemben, s ennek egyik forrása női mivolta volt. A szavazópolgárok szintén gyanakodva tekintettek a női politikusra, egyik beceneve T. B. W. (That Bloody Woman, avagy az Az átkozott nőszemély) volt. Rengeteget kritizálták éles, sokszor rikácsoló hangja, slampos ruhatára, egyenetlen fogsora miatt. Ez érzékenyen érintette az igen önkritikus asszonyt, aki érezte, segítségre van szüksége.

A televíziós producer Gordon Reece faragott belőle külsőre is olyan nőt, aki már mindannyiunk emlékében él: mindig elegáns, csinos angol ladyt. A külsejével együtt sikerült a hangján is finomítani. A konzervatív stáb épp vonaton utazott, amikor Reece belefutott Laurence Oilivier-be, és elpanaszolta neki Thatcher problémáját. A híres színész megszervezte, hogy az akkor még csak pártvezető Thatcher a National Theater beszédtechnika-tanárától vehessen leckéket, amelynek hatására hangja, beszéde sokkal lágyabbá, megnyerőbbé vált.

A Vaslady születése

Margaret Thatcher kemény asszony, s még keményebb politikus volt. Egészen a miniszterelnökségig küzdötte fel magát egy olyan korban, amelyben az efféle karrier a nők számára szinte lehetetlennek tűnt.

Népszerűsége azonban egyenesen az egekbe szökött, amikor a brit csapatok visszafoglalták a Falkland-szigeteket, hiszen komoly döntéseket hozott igen kiélezett helyzetben. Három évvel miniszterelnöksége előtt, 1976-ban a szovjet Krasznaja Zvezda riportere egy NATO-ról tartott beszédéről tudósítva nevezte először vasladynek Margaret Thatchert.

Gúnyneve rajta is ragadt, hiszen híven tükrözte jellemét, személyiségét. Keménysége ellenére azonban tizenegy év után az ő ideje is lejárt, Michael Heseltine személyében kihívója akadt a konzervatív pártban. Míg az első fordulóban ő maradt fölül, a másodikban kihátráltak mögüle, így beadta lemondását. Távozása a brit hagyományokhoz híven gyors és totális volt.

Férje, Denis Thatcher 2003 júniusában bekövetkezett halála után egyedül élt a saját háromszintes házában Londonban. Háztartási alkalmazott felügyelete alatt állt, miután több szélütés érte és Alzheimer-kór okozta demencia miatt szellemi képességei leépültek. 2013. április 8-án, 87 éves korában érte a halál.

Forrás: Tarka Világ, 2015/42

Nyitókép: Wikipédia

Kapcsolódó: