Magyar kutya lett a világ legszebbje

Kárpátalja.ma Világ

A világ legnagyobb kutyás eseményén állhatott fel a dobogó tetejére gazdájával.

Közel 60 ország legjobb kutyáját maga mögé utasítva nyerte el a világ legszebb kutyája címet Bugaboo’s Dream Big With Bottom Shaker „Jack” bobtail – közölte Facebook oldalán a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége.

A 2026-os World Dog Show világkiállításon, amelyet idén Bolognában rendeztek, több mint 31 500 fajtatiszta kutya vett részt 79 országból. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként képviseltette magát.

magyar kutyafajták között egy rövidszőrű magyar vizsla, Butterfly Hunter Casper érte el a legnagyobb sikert. Casper lett a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú kutyája, a világ legszebb rövidszőrű magyar vizslájaként elnyerte az FCI VII. fajtacsoportjának (vizslák és szetterek csoportja) legszebb kutyája címet is.

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