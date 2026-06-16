Magyar kutya lett a világ legszebbje

A világ legnagyobb kutyás eseményén állhatott fel a dobogó tetejére gazdájával.

Közel 60 ország legjobb kutyáját maga mögé utasítva nyerte el a világ legszebb kutyája címet Bugaboo’s Dream Big With Bottom Shaker „Jack” bobtail – közölte Facebook oldalán a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége.

A 2026-os World Dog Show világkiállításon, amelyet idén Bolognában rendeztek, több mint 31 500 fajtatiszta kutya vett részt 79 országból. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként képviseltette magát.

A magyar kutyafajták között egy rövidszőrű magyar vizsla, Butterfly Hunter Casper érte el a legnagyobb sikert. Casper lett a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú kutyája, a világ legszebb rövidszőrű magyar vizslájaként elnyerte az FCI VII. fajtacsoportjának (vizslák és szetterek csoportja) legszebb kutyája címet is.

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