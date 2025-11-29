Leállítják a majmokon végzett kísérleteket az Egyesült Államokban
Majmokon végzett kísérletek helyett, a jövőben inkább chipalapú rendszereket fejlesztenek, illetve laboratóriumban növesztett emberi szerveken végeznek kutatásokat az Egyesült Államokban. A hírről a hirado.hu számolt be a The Independent cikkére hivatkozva.
Az állatjóléti csoportok üdvözlik az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) azon döntését, miszerint
fokozatosan leállítják a majmokon végzett kutatásokat.
A tudósok eddig rutinszerűen kísérleteztek rézuszmakákókon és hosszúfarkú makákókon, hogy olyan fertőző betegségeket tanulmányozzanak, mint a HIV, a hepatitisz vagy a tuberkulózis.
A CDC döntése lezárja az eddig csaknem kétszáz makákón végzett kísérleteket, az állatok további sorsa azonban kérdéses.
Több szövetségi ügynökség, köztük az amerikai egészségügyi intézetek (NIH) és az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) is elmozdul a főemlősökön végzett kutatásoktól, a jövőben chipalapú rendszerek fejlesztésébe és kutatásába fektetnek, illetve laboratóriumban növesztett emberi szerveken végeznek vizsgálatokat.
