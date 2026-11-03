Már halálos áldozatai is vannak az influenzának Horvátországban

Horvátországban már két halálos áldozata van az idei influenzaszezonnak, miközben a vírus elleni vakcinák még nem érkeztek meg az országba. A horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) 420 ezer adag oltóanyagot rendelt, de a szállítás pontos időpontja egyelőre nem ismert – közölte a Jutarnji List című horvát napilap.

A késést az okozza, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlására az idei szezonra az influenza elleni vakcinákban mindhárom vírustörzset módosítani kellett, ami gyártási nehézségeket okozott – írta a lap. A HZJZ szerint hasonló problémával több európai ország is szembesül, és a késés különböző gyártókat is érint.

Az intézet november elejére várja az első szállítmányokat. A megrendelt 420 ezer adag három részletben érkezik, az utolsó szállítmányt várhatóan decemberben kapja meg az ország. Az oltásokat a vakcinák megérkezése és elosztása után kezdik meg.

A szállítási késések a szomszédos Szlovéniát is érintették, ahol azonban a meglévő készletek és további beszerzések révén hétfőn megkezdődhetett az influenza elleni oltás. A szlovén közegészségügyi intézet (NIJZ) november elejére 180 ezer adag vakcina rendelkezésre állásával számolt.

A HZJZ adatai szerint Horvátországban szeptember vége és október 25. között 298 influenzás megbetegedést jelentettek, közülük 97-et az utolsó vizsgált héten. Az eseteket mintegy tíz megyében regisztrálták, a korcsoportok közül pedig az óvodás korú gyermekek körében volt a legmagasabb a bejelentett megbetegedések aránya.

Miroslav Venus, a Horvát Epidemiológiai Társaság elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az influenza az elmúlt években a korábban megszokottnál hamarabb tetőzött. Két szezonnal ezelőtt januárban, az előző szezonban viszont már karácsony környékén elérte a csúcspontját a járvány. Egyelőre azonban nem lehet megállapítani, hogy az idei szezonban is folytatódik-e ez a tendencia.

A szakember hangsúlyozta: az oltás beadása után mintegy 10-14 nap szükséges a megfelelő immunvédelem kialakulásához, ezért a vakcinák késése különösen kedvezőtlen lehet, ha a járvány idén is korábban erősödik fel.

Venus az időseket és a krónikus betegeket arra is figyelmeztette, hogy az influenza mellett a koronavírus és a pneumococcus okozta fertőzések elleni védekezésre is fordítsanak figyelmet.

A nyitókép illusztráció

MTI

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