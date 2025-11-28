Már nem Tokió a világ legnépesebb városa 

Indonézia fővárosa, Jakarta csaknem 42 millió lakójával a világ legnépesebb metropoliszává vált – derült ki az ENSZ gazdasági és szociális ügyekkel foglalkozó részlegének idei jelentéséből.

Tokiót 1955 óta a világ legnépesebb városaként tartották számon, a friss jelentés szerint a japán főváros mostanra már csak a dobogó legalsó fokán áll:

a legnépesebb város a csaknem 42 millió lakóval Jakarta, míg a második helyen Banglades fővárosa, Dakka követi 40 millió lakójával, Tokió pedig 33 millió lakossal a harmadik.

A helycsere annak tudható be, hogy a két város népessége a kétezres évek eleje óta többszörös ütemben nőtt Tokió gyarapodásához képest.

Az MTI által ismertetett jelentés szerint 1975 óta nyolcról harmincháromra nőtt, vagyis megnégyszereződött a legalább 10 millió lakosú megavárosok száma. Ezekből 19 Ázsiában található.

A világ tíz legnépesebb városa között az egyiptomi Kairó az egyetlen, amely nem Ázsiában van.

A beszámoló elkészítői azzal számolnak, hogy 2050-ig további négy város lakossága fogja meghaladni a 10 milliós küszöböt:

az etióp főváros, Addisz-Abeba,

a tanzániai Dar esz-Szalam,

a malajziai Kuala Lumpur

és az indiai Hadzsipur.

Ugyanakkor egyes ilyen nagyvárosokban csökken a lakosságszám, így például Mexikóvárosban és a kínai Csengtuban is.

A jelentés kitér arra is, hogy jelenleg a világ 8,2 milliárdos lakosságának 45 százaléka él városokban (a jelentés készítői azonban csak azokat a településeket sorolták a városok közé, amelyekben legalább 50 ezer ember él).

1950-ben ez az arány még csak 20 százalék volt. Előrejelzések szerint 2050-ig a népességnövekedés kétharmada a városokra fog jutni, vagyis tovább nőhet az arány.

A városok száma 1975 és 2025 között világszerte több mint kétszeresére, mintegy 12 ezerre nőtt. 2050-re valószínűleg számuk már meg fogja haladni a 15 ezret. A kisebb és közepes méretű városok a megapoliszoknál gyorsabban növekednek, s összességében is többen élnek ilyen városokban. A jelenleg létező mintegy 12 ezer város 96 százalékának kevesebb mint egymillió lakója van.

A világ 71 országában a kisváros, mint településtípus – amelyet legalább 5000 lakosú és legalább 300 fő/négyzetkilométer népességű településként határoznak meg – továbbra is a legelterjedtebb, így Németországban, Indiában és az Egyesült Államokban is. Azoknak az országoknak a száma, ahol az emberek főként vidéken élnek, 1975 óta 116-ról 62-re csökkent, és 2050-ig várhatóan tovább csökken 44-re. Ezek közé tartozik jelenleg többek között Ausztria, Finnország, Románia, valamint Mozambik és a Közép-afrikai Köztársaság.

Li Csün-hua, az ENSZ illetékes főtitkárhelyettese korunk hajtóerejének nevezte az urbanizációt. Amennyiben ezt befogadó és stratégiai módon szervezik, lehetőséget teremthet a klímaváltozás elleni küzdelem, a társadalmi igazságosság és a gazdasági növekedés terén – vélte.

Jakarta a tenger alá süllyed, ezért kérdés, hogy meddig lesz a dobogó tetején

Jakartáról ismert az is, hogy évente sok centimétert süllyed, és az előrejelzések szerint a város egy része el fog tűnni a tenger alatt a következő évebben.

Indonézia még hat évvel ezelőtt jelentette be, hogy új fővárost építenek, mivel Jakarta természeti problémái egyre csak nőnek.

A jelenlegi tervek szerint a következő években már elkészül az új főváros, a Borneó szigetén épülő Nusantara, és az ország következő elnökét már ott akarják beiktatni.

Valószínűsíthető, hogy az első helyet Dakka veszi át majd tőlük: az előrejelzések szerint a bangladesi főváros népessége 2050-re várhatóan eléri az 52,1 millió főt. Tokió 2050-re a hetedik helyre csúszik vissza a rangsorban, mert megelőzik olyan városok, mint Sanghaj és Új-Delhi.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Jakarta ma már a világ legnépesebb városa. Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP

