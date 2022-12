Már több mint félszáz halálos áldozata van az ítéletidőnek az Egyesült Államokban

Legkevesebb 56 halálos áldozata van már az Egyesült Államokban az úgynevezett bombaciklonnak. A sarkvidéki vihar miatt százezrek vannak áram nélkül, és több ezer repülőjáratot töröltek. A legsúlyosabb helyzet a New York állambeli Buffalóban van, csak ott 27-en vesztették életüket a természeti katasztrófában. A leghidegebbet Montana államban mérték, ahol -45 fok volt. Az Egyesült Államokban és Kanadában ötven éve nem voltak olyan hóviharok mint most – számolt be az M1 Híradója.

Buffalo környékén több mint 120 centiméternyi hó hullott eddig, és az előrejelzések szerint további havazás, hófúvás és farkasordító hideg várható.

A hatóságok szerint sokan a saját autójukban vesztették életüket, és attól tartanak, az áldozatok száma növekedni fog, ahogy egyre több autóhoz jutnak el. Kijárási tilalom lépett érvénybe.

