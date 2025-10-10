María Corina Machado venezuelai politikus kapja a Nobel-békedíjat

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető kapja idén a Nobel-békedíjat – írja a Nobel-bizottság bejelentésére hivatkozva az MTI.

Az indoklás szerint Machado „fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Venezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia jöhessen létre a diktatúrából”.

„A Nobel-békedíjat 2025-ben a béke egy bátor és elkötelezett védelmezője kapja, egy olyan nő, aki az egyre erősödő sötétségben is életben tartja a demokrácia lángját”

– jelentette be Jorgen Watne Frydnes, a bizottság elnöke.

María Corina Machado kulcsfontosságú szerepet játszott az egykor mélyen megosztott venezuelai ellenzék egyesítésében. Venezuela egy viszonylag demokratikus berendezkedésű és virágzó országból vált azzá a brutális, autoriter állammá, amely ma humanitárius és gazdasági válságtól szenved – emlékeztetett Frydnes.

A demokratikus fejlődés mellett elkötelezett Súmate nevű szervezet alapítójaként Machado több mint 20 évvel ezelőtt állt ki a szabad és tisztességes választásokért, szót emelt a bírói függetlenség, az emberi jogok és a népképviselet fontossága mellett.

A 2024-es venezuelai elnökválasztáson María Corina Machado volt az ellenzék jelöltje, de a rezsim megakadályozta az indulását. Ezután egy másik párt jelöltjét támogatta, és önkéntesek százezreit mozgósította, felülemelkedve a politikai nézeteltéréseken. A kollektív ellenzék erőfeszítései a választás előtt és után innovatív, bátor, békés és demokratikus lépések voltak, a demokrácia pedig a tartós béke előfeltétele. Ugyanakkor jelenleg olyan világban élünk, ahol a demokrácia épp visszaszorulóban van, és egyre több autoriter rezsim kérdőjelezi meg a normákat, és alkalmaz erőszakot.

María Corina Machado az utóbbi évben bujkálásra kényszerült, de az életét veszélyeztető súlyos fenyegetések ellenére nem hagyta el hazáját, ami milliók számára szolgált inspirációként.

Amikor autoriter erők szerzik meg a hatalmat, létfontosságú, hogy elismerjük a szabadságnak azon bátor védelmezőit, akik szót emelnek és ellenállnak. A demokrácia sorsa azokon múlik, akik nem hajlandók csendben maradni, akik a komoly kockázatok ellenére elő mernek lépni, akik figyelmeztetnek minket arra, hogy a szabadság nem magától értetődő, hanem szavakkal, bátorsággal és elszántsággal folyamatosan védelmezni kell – közölte a Norvég Nobel-bizottság.

A 11 millió svéd koronával járó Nobel-békedíjat december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Oslóban.

Forrás: MTI

Nyitókép: i24news.tv