Marokkói földrengés: már 800 felett a halálos áldozatok száma

Marokkóban 6,8-es erősségű földrengés pusztított múlt éjjel. Rengeteg ház összedőlt, a károkat egyelőre felbecsülni sem lehet. A marokkói hatóságok már több mint 800 halálos áldozatról tudnak, de ez a szám nagyon gyorsan emelkedik. A sérültek száma is több százra tehető. A földmozgás olyan erejű volt, hogy beszámolók szerint a szomszédos Algériában, a spanyolországi Kanári-szigeteken és Portugáliában is érezni lehetett.

Egész éjjel túlélők után kutattak a hatóságok Marrákesben. Rengeteg ház összedőlt, így eleinte csak elképzeléseik voltak, hány ember rekedhetett a hatalmas vasbeton-elemek alatt.

Nem csak az éjjeli sötétség hátráltatta a mentési munkálatokat. Húsz perccel az első, 6,8-es erősségű földmozgás után egy csaknem 5-ös erősségű utórengés rázta meg a környéket, amit újabb és újabb, kisebb, de nem teljesen veszélytelen rengések követtek.

Az óvárosban kártyavárként omlott össze több épület: a téglafalak autókat temettek maguk alá és megbénították a közlekedést Marrákesben. Több műemlék és világörökségi helyszín is megrongálódott.

Az emberek az utcákra menekültek. A legtöbben az egész éjjelt a szabad ég alatt töltötték, mert attól féltek, egy újabb utórengés a még ép házakat is ledönti.

Több száz sebesült lepte el a kórházakat. Olyan nagy volt a tumultus, hogy eleinte csak a legsúlyosabb sérüléseket tudták ellátni. A hajnali órákban még csak 150, reggelre már 330 sérültről adtak számot a hatóságok, ám a valós szám ennél is magasabb.

Sokan a kórházak bejáratánál várakoztak. Sebesült szeretteikről vártak híreket. Több tucatnyian ugyanis életveszélyes sérülésekkel, válságos állapotban érkeztek a gyógyintézményekbe.

Ennél is súlyosabb a helyzet a hegyvidéki területeken. A földrengés epicentrumát ugyanis Marrákestől mintegy 70 kilométerre délre, az Atlasz-hegységben észlelték, ahol a földmozgás teljes falvakat tett a földdel egyenlővé.

A térségbe vezető utakat sziklaomlás tette járhatatlanná, így a kutató-mentő egységek is rendkívül lassan érkeztek meg. A legtöbb áldozatot ezen a vidéken regisztrálták, ám a halottak száma várhatóan emelkedni fog. A régióban ugyanis többnyire öreg, gyenge szerkezetű épületek állnak: a vályogból és az erőtlen kötőanyagból emelt építmények egy része képtelen volt ellenállni a földmozgásnak.

A rengés az ország területének harmadát érintette, még az óceánparti Casablancában is megérezték. Az emberek itt is az utcákon töltötték az éjszakát. Sőt, a szomszédos Algériában, a spanyolországi Kanári-szigeteken és Portugáliában is arról számoltak be, hogy érezték a földmozgást.

A marokkói szeizmológiai intézet kijelentette: ez volt a valaha mért legerősebb földrengés az Atlasz-hegységben, majd figyelmeztetett: nem múlt el az utórengések veszélye.

