Pénteken bontják fel a Masaryk utolsó szavait tartalmazó borítékot

Tomáš Garrigue Masaryk, Csehszlovákia létrehozója és első köztársasági elnöke 1937. szeptember 14-én hunyt el a Prága melletti Lány kastélyában. Utolsó gondolatait, melyeket fia, Jan Masaryk jegyzett le, egy lezárt borítékban őrzi a prágai Nemzeti Levéltár.

A 23,1 x 16,4 cm-es borítékon az szerepel, hogy csak 2025-ben bontható fel. A levéltár tervei szerint a nyilvánosság szeptember 19-én ismerheti meg pontos tartalmát.

Jan Masaryk hagyatéka, melynek az említett boríték is része, kalandos úton jutott a levéltár birtokába. A Nagy-Britanniába menekült külügyminiszter London német bombázása idején adta át a dokumentumokat személyi titkárának, Lumír Soukupnak, aki évtizedekig őrizte azokat.

A rejtélyes borítékot végül Antonín Sum adta át a levéltárnak 2005. szeptember 19-én.

Forrás: a prágai Nemzeti Levéltár honlapja