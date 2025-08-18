Megkezdődött Zelenszkij és Trump találkozója a Fehér Házban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, ahol Donald Trump amerikai elnök fogadta – közölte a Szuszpilne washingtoni tudósítója.

Ukrajnát az elnök mellett Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője, Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, Okszana Markarova, Ukrajna amerikai nagykövete, Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes, valamint Pavlo Palisza, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője képviseli.

A találkozót megelőzően Zelenszkij találkozott néhány európai vezetővel az USA ukrán nagykövetségén. A megbeszélésen „összehangolták álláspontjaikat a Trumppal való találkozó előtt”.

