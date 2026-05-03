Megöltek egy ukrán férfit Lengyelországban

A lengyel rendőrség nyomozást indított egy ukrán állampolgár meggyilkolásának ügyében – számolt be róla az UNIAN hírügynökség a lengyel TVP.Info kiadványra hivatkozva.

A hírportál szerint május 1-jén késő este holttestet találtak Jarocin városának egyik utcájában. A helyszínre kiérkező orvosok megállapították, hogy az áldozat halálát egy éles tárgytól elszenvedett sérülés okozta.

Később kiderült, hogy az elhunyt egy 35 éves ukrán férfi. A rendfenntartók a gyilkossággal egy szintén ukrán állampolgárságú 21 éves férfit gyanúsítottak meg, akit a környék térfigyelő kameráinak felvételei alapján azonosítottak.

A rendőrség szerint a bűncselekmény indítékai jelenleg nem ismertek. Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma

