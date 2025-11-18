Jelentősen szigorítja a menedékjogi feltételeket a brit kormány

A menedékjogi kérelmek elbírálási rendszerének jelentős szigorítását tervezi a brit kormány.

A londoni belügyminisztérium által hétfő este ismertetett átfogó reformcsomag fő elemei közé tartozik, hogy a menedékjogért folyamodók az eddigi öt év helyett a jövőben csak 30 hónapra kapnak nagy-britanniai tartózkodási engedélyt, és ezt csak abban az esetben lehet meghosszabbítani, ha a kérvényezőről a brit hatóságok megállapítják, hogy továbbra is védelemre szorul.

Ha olyan hatósági döntés születik, hogy a kérvényezőnek már nincs szüksége a brit állam védelmére, az illető kitoloncolható lesz Nagy-Britanniából.

A brit kormány további szigorítási tervei alapján a menedékkérőknek a jelenlegi öt év helyett húsz évet kell folyamatosan Nagy-Britanniában élniük ahhoz, hogy meghatározatlan időre szóló letelepedett státusban részesüljenek.

A londoni belügyminisztérium által ismertetett átfogó intézkedéscsomag szerint a brit kormány elvárja, hogy a jogosultság nélkül Nagy-Britanniában tartózkodó külföldi állampolgárokat hazájuk visszafogadja. Azokkal az országokkal szemben, amelyek ezt megtagadják, a brit kormány vízumkiadási büntetőintézkedéseket léptethet érvénybe.

A tárca ismertetése szerint e szankciók alapján London felfüggesztheti az adott országok összes állampolgárának nagy-britanniai beutazási jogosultságát mindaddig, amíg ezek az országok nem hajlandók visszafogadni illegálisan Nagy-Britanniában tartózkodó állampolgáraikat.

A belügyminisztérium hétfői tájékoztatásában megerősítette azt a már korábban bejelentett tervet, hogy a jelenlegi parlament megbízatásának végéig, vagyis legkésőbb 2029-ig bevezetik a digitális személyi igazolványt, és onnantól csak ennek birtokában lehet munkát vállalni Nagy-Britanniában.

A londoni miniszterelnöki hivatal által szeptemberben ismertetett tervezet alapján a személyazonosító okmány okostelefonra letölthető ingyenes alkalmazás lenne, amely az illető hitelesített arcképét és személyi adatait tartalmazná.

Nagy-Britanniában jelenleg nincs olyan külön okmány, amely kizárólag a személyazonosság igazolására szolgál. Szükség esetén erre a célra jogosítvány vagy útlevél, ezek hiányában névre szóló közműszámla mutatható fel.

A brit belügyminisztérium a menedékjogi rendszer hétfőn bejelentett jelentős szigorítását azzal indokolta, hogy 2021 óta Nagy-Britanniában több mint 400 ezren folyamodtak menedékjogért. A tárca kiemelte, hogy a tíz évvel ezelőtti azonos időszakban, 2011 és 2015 között csak 150 ezer volt a menedékkérők száma, és az azóta meredeken megnövekedett számú kérelmekkel az elbírálási rendszer nem tud lépést tartani.

MTI