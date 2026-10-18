Messiről növényfajt neveztek el Peruban

Egy új növényfajt neveztek el Peruban Lionel Messiről, az argentinok világsztár labdarúgójáról.

A 39 éves, nyolcszoros aranylabdás tiszteletére adták a Peruban újonnan felfedezett és veszélyeztetettnek minősített új növényfajnak a Salvia messii, vagyis „Messi zsályája” nevet – számolt be a sajátos keresztelésről a The Athletic online portál.

A faj a nevét világoskék és fehér virágairól kapta, amelyek az argentin válogatott mezének színeire hasonlítanak. A növény a mentafélék családjába tartozik, alfajai antioxidáns, gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő tulajdonságaikról ismertek.

Messi klubszinten változatlanul aktív, az észak-amerikai bajnokságban szereplő Inter Miami játékosa, aki azonban a nyári – Argentínának ezüstérmet hozó – világbajnokság után lemondta a válogatottságot, s a közelmúltban hivatalosan is elbúcsúztatták. A nemzeti csapatban, amellyel a legnagyobb sikerként 2022-ben vébét nyert, 208 mérkőzésen lépett pályára és 126 gólt szerzett. Mindkét kategóriában rekorder hazájában.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel. Forrás: AFP

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