Moldova két szomszédja, Ukrajna és Románia vezetőivel közösen ünnepelte csütörtökön függetlensége kikiáltásának 35. évfordulóját Chisinauban.

Maia Sandu moldovai, Volodimir Zelenszkij ukrán és Nicusor Dan román elnök az Ukrajna ellen indított, mellékhatásaiban Moldovát és Romániát is érintő orosz agresszióval szembeni szolidaritásukat, együttműködésüket és országaik európai elkötelezettségét hangoztatta a háromoldalú találkozó után tartott, a román elnöki hivatal által is élőben közvetített közös sajtónyilatkozat alkalmával.

Sandu leszögezte: Moldovát nem fogják megfélemlíteni az orosz drónok rendszeres légtérsértései, és a moldovai polgárok egyértelművé tették, hogy az Európai Unióhoz akarnak tartozni. Rámutatott: Moldovának szerencséje volt szomszédaival: az időközben NATO- és európai uniós taggá vált Románia mindig kiállt mellette az európai integráció felé vezető úton, és bebizonyította, hogy „az út járható„, Ukrajna pedig hősies ellenállásával „távol tartja az orosz agresszort a moldovaiak otthonától„.

A moldovai elnök országa biztonsága és az ukrán nép hősiessége iránti elismeréséül a legmagasabb állami kitüntetéssel, a Köztársasági Érdemrenddel tüntette ki az ukrán elnököt.

Zelenszkij kiemelte: amikor egy állam Oroszországgal határos, össze kell fognia a többi szomszédjával, hogy meg tudja védeni biztonságát. Megjegyezte:

Moldova függetlenségi ünnepén is 11 légiriadó volt Ukrajnában, és a Shahed drónokkal, valamint ballisztikus rakétákkal elindított orosz támadások mindennaposak országában.

Az ukrán elnök megköszönte Románia és Moldova támogatását, és leszögezte: továbbra is segíteni fogják egymást, és a három ország együtt lesz az Európai Unióban.

Dan Moldova és Románia közös nyelvével, történelmével és szellemi örökségével magyarázta a két ország közti különleges kapcsolatokat, amelyeket az energetikai és a közlekedési infrastruktúra további közös fejlesztésével, a kulturális együttműködés folytatásával akarnak fejleszteni. Rámutatott: Románia egyebek mellett arra használja az európai uniós SAFE hitelkeretet, hogy autópálya-hálózata elérje az ukrán és a moldovai határt.

Románia határozottan elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, stratégiai partnerséget kötött Ukrajnával, amely nemcsak a biztonsági együttműködést szolgálja, hanem lehetővé teszi, hogy ismét összeüljön a kisebbségi vegyesbizottság

– tette hozzá.

Románia támogatja Ukrajna és Moldova csatlakozását az Európai Unióhoz – tette hozzá a román államfő.

A moldovai, az ukrán és a román elnök a sajtótájékoztató után Chisinau főterén köszöntötte az ország függetlensége kikiáltásának évfordulóját ünneplő tömeget.

A chisinaui parlament a Szovjetunió felbomlása idején, 1991. augusztus 27-én fogadta el Moldova függetlenségi nyilatkozatát.

Forrás: MTI

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