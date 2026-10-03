Moldova tiltakozó jegyzéket adott át Oroszországnak

Moldova bekérette Oroszország kisinyovi nagykövetét, és tiltakozó jegyzéket adott át neki, miután öt drón és egy rakéta lépett az ország légterébe.

A moldovai külügyminisztérium közlése szerint a drónok és rakéták ezt követően az ország négy járásának települései közelében robbantak fel. Az incidensek tüzeket és anyagi károkat okoztak, emellett veszélybe sodorták a lakosság életét és biztonságát.

A moldovai külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy az eset súlyos, és felszólította Oroszországot Moldova szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartására.

A tárca egyúttal arra szólította fel Moszkvát, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy hasonló incidensekre a jövőben ne kerüljön sor.

Kárpátalja.ma

Forrás: unn.ua

Nyitókép: Vladimir Gerdo/ITAR-TASS/IMAGO

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