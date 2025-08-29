Munkahelyi balesetben halt meg egy 15 éves ukrán fiú Csehországban

Munkahelyi balesetben vesztette életét egy 15 éves ukrán fiú Csehországban augusztus 28-án reggel.

A rendőrség közlése szerint a fiatal súlyos sérülést szenvedett a munkahelyi eszköze által. A mentők több mint fél órán át próbálták újraéleszteni, de a fiú a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség vizsgálja az eset körülményit.

Az Állami Munkaügyi Felügyelőség szóvivője megerősítette, ellenőrzik, hogy a cég betartotta-e a jogszabályokat a kiskorú alkalmazására vonatkozóan.

A munkáltató cég nem nyilatkozott az esetről.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma/mukachevo.net