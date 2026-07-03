NATO-csúcs: 140 milliárd eurós katonai támogatást kaphat Ukrajna

A NATO a július 7–8-án Ankarában megrendezendő csúcstalálkozón várhatóan új, hosszú távú támogatási programot fogadhat el Ukrajna számára. A még véglegesítés alatt álló zárónyilatkozat tervezete szerint 2026 és 2027 folyamán összesen 140 milliárd euró értékű katonai segítséget biztosítanának Kijevnek.

A sajtóértesülések szerint a program évente 70 milliárd eurós támogatással számolna, amelyet elsősorban az európai NATO-tagállamok és Kanada finanszíroznának.

Az Egyesült Államok nem lenne részese ennek a külön támogatási kezdeményezésnek.

A tervezet ugyanakkor nem teljes egészében új forrásokat tartalmazna, hanem a már korábban bejelentett uniós hitelprogramokat és a kétoldalú katonai támogatásokat is magában foglalná.

A dokumentum várhatóan ismét Oroszországot nevezi meg az euroatlanti térség biztonságát fenyegető fő veszélyforrásként, emellett hangsúlyozná, hogy Ukrajna nem csupán a támogatások kedvezményezettje, hanem aktív szereplője is Európa biztonságának.

A zárónyilatkozat végleges szövegéről még folynak az egyeztetések, a tervezetet a NATO-tagállamoknak a július 7–8-i ankarai csúcstalálkozón kell jóváhagyniuk.

Forrás: ua.news

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