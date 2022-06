Nehéz telet hoz Európára a gázválság

Nehéz tele lesz az európai országoknak, az egész kontinensen káosz alakulhat ki – idézi a Financial Times Markus Krebbert, az RWE német közműszolgáltató vezetőjének szavait.

Arra is figyelmeztetett a Financial Times, hogy konfliktusok alakulhatnak ki a gázelosztás során. Példaként Németországot és Hollandiát hozta, a két ország tartályhajókon keresztül importálja a gázt, s a lap szerint felhalmozzák az energiakészletüket, míg másoknak nem jut elég. A Financial Times javaslata szerint be kell vezetni egy sürgősségi eljárást, amely a bajba jutott országoknak segít.

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint Európának haladéktalanul el kell kezdenie a felkészülést arra az eshetőségre, hogy Oroszországból a télre teljesen leállnak a földgázszállítások. A Világgazdaság arról tudósít: még az is megtörténhet, hogy az Európai Unióban porciózni fogják a földgázt. James Waddell, az Energy Aspects tanácsadó cég elemzője szerint az igazságos energiaáramlás az EU kulcsfontosságú pillére.

Forrás: hirado.hu