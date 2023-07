Nem enyhül a hőség Európában

Egész Európa hőségtől szenved. Szardínia szigetén a napokban várhatóan megdől a kontinensrekord is. Szakértők szerint a mostani hőség egyértelműen a klímaváltozás jele, Európában ugyanis az átlagosnál 10 fokkal melegebb van– számolt be az M1 Híradó.

Fejre erősített napernyő és a mellkasra szorított hidegvizes palackok, fejre csavart sál és folyamatos legyezés. A hőség mindenkit kreativitásra ösztönöz Madridban. A hőmérséklet hétfőn meghaladta a 37 Celsius fokot, az előrejelzések szerint kedden eléri a 40 fokot is. Sevillánál azonban még ennél is melegebb lesz: a napokban akár 44 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.

Egyáltalán nem volt jó ötlet most ide jönni. Inkább mennék máshova, vagy visszajönnék ősszel

– mondta egy lengyel turista.

A hőség Olaszországban is elviselhetetlen. 16 városra, köztük Rómára, Firenzére és Bolognára is hőségriasztást adtak ki, egyes helyeken a hőmérséklet elérheti a 45 fokot. A kormány nem csak az olaszokat, de a turistákat is figyelmeztette: védekezzenek a kánikula ellen, a legnagyobb hőségben ne menjenek a Colosseumba!

„Borzasztó a hőség! Elviselhetetlen lett az utazás. Legszívesebben csak a hotelemben hűsölnék” – mondta egy amerikai utas.

A meteorológusok figyelmeztetnek:

Itáliában a héten megdőlhet a teljes kontinens melegrekordja, Szardínián akár 49 fokos hőség is lehet.

A hőhullám a Balkánon is végigsöpör. Megteltek a strandok a horvát tengerparton: Vir szigetén már a reggeli órákban 34 fokot mérnek.

Csak az ivókutaknál és az árnyékban lehetett embereket látni hétfőn a montenegrói fővárosban. 38 fok volt, de a hőmérséklet várhatóan itt is meghaladja a 40 fokot a héten.

Valósággal kiürült a közép-szerbiai Cuprija belvárosa is. Galambot is csak a szökőkutaknál lehetett látni a 38 fokos kánikulában.

„A hőség elviselhetetlen. Lehetetlen este tíz előtt kint lenni, de még éjfélkor is meleg van” –mondta egy nő.

Szakértők szerint nem ritka az ilyen meleg idő az évnek ebben a szakában, a hőhullámok azonban egyre gyakoribbak.

„Az elmúlt tíz évben évi átlag három hőhullám volt, idén ez már az ötödik. Korábban átlagosan 50 liter csapadék hullott egy négyzetméterre egy hónap alatt. Ez most 12-re csökkent” – mondta Milena Lazarevic hidrometeorológus.

A júniusi heves esőzések és áradások óta tartó meleg és az aszály országszerte tönkretette a termést.

Elsősegély pontokat állítottak fel a bánsági Temesvárott, ahol tikkasztó, 39 fokos meleget mértek hétfőn.

A hőség ugyanis mindenkit megvisel, de a gyermekekre és az idősekre különösen veszélyes.

A legmelegebb Aradon volt:

több mint 40 fok. Romániában országszerte 34 fok fölötti hőmérsékletet mértek a napokban, s a szerdától várható esőzések is csak 1-2 fokkal fogják mérsékelni a hőséget.

Mesteri szintre vitték a csobbanás művészetét a gyerekek a dél-törökországi Diyarbakırben. Fenékkel, fejjel, lábbal, sőt, hassal is érkeztek a vízbe, a pancsolás egész nap tartott a belvárosban kialakított mesterséges tóban.

A hőmérséklet hétfőn itt megközelítette a 40 fokot. A meteorológusok szerint ez azonban csak a kezdet.

A héten tovább erősödik a Kelet-Mediterráneumot sújtó hőhullám, és egyes helyeken akár augusztusig is eltarthat. Az átlaghőmérséklet a héten akár 10 fokkal is meghaladhatja az évszakra jellemző értéket.

Forrás: hirado.hu