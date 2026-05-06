Mélyrepülésben a német kormánypártok támogatottsága

Látványosan zuhan Friedrich Merz német kancellár kormányának támogatottsága. Az egyik legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a közösen kormányzó kereszténydemokrata és szociáldemokrata pártok együttesen már csak 34 százalékos támogatottsági szinten állnak. A számok alapján a német választóknak csak alig egyharmada támogatja a jelenlegi kormánypártokat, miközben az ország legnépszerűbb pártja, az ellenzéki Alternatíva Németországért (AfD) tovább növelte előnyét.

A legfrissebb felmérési adatok alapján az idén márciusban kezdődött üzememanyag- és energiaválság óta jelentősen átalakultak a pártpreferenciák Németországban. A német Forsa közvélemény-kutató adatai szerint március elején a német kormánypártok támogatottsága még 40 százalékos volt: a jobboldali uniópártok (CDU/CSU) 26 százalékon álltak, míg a szociáldemokrata koalíciós partner (SPD) 14 százalékon. Az ellenzéki AfD támogatottsága ekkor 24 százalékos volt.

A március eleji és a mostani felmérés adatfelvétele között 50 nap telt el.

A friss eredmények szerint az AfD-nek a kormánypártokhoz képest való márciusi 16 százalékpontos lemaradása, mostanra 7 százalékpontosra zsugorodott.

A számok súlyos csapást jelentenek a berlini kormány számára. A 2025. februári szövetségi választáson még a két párt együttesen 45 százalékos felhatalmazást kapott. A mostani mérésben a CDU/CSU 22, az SPD 12 százalékon áll.

Az AfD előretörését a többi friss felmérés is alátámasztja. Az INSA kutatóintézet három legutóbbi, a napokban publikált adatsora is azt mutatja, hogy a párt rekordmagas, 28 százalékos támogatottsági szinten áll.

A közvélemény-kutatási adatok alapján készült mandátumbecslések alapján a jelenlegi kormánynak egy most megrendezett választáson már nem lenne parlamenti többsége: a mostani kormányt alkotó pártok a Bundestag mandátumainak szűk 40 százalékát szereznék meg.

Németország továbbra is az uniós integráció, az Ukrajna támogatására épülő politika, és az orosz energia elutasításának legfontosabb európai képviselője, de a hanyatló jólét miatt a választói bizalom látványosan fogy a kormány mögül.

A kormány népszerűtlenségén túl maga a kancellár is nagyon súlyos problémákkal küzd. Egy márciusi felmérés szerint a német választók 84 százaléka elégedetlen Friedrich Merz kancellár teljesítményével.

(Nyitókép: német parlament (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)