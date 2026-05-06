Németország megelőzte az Egyesült Államokat a lőszergyártásban

A Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger szerint az ország már az Egyesült Államokat is megelőzte a hagyományos lőszergyártási kapacitásban. Bár ezt független források nem erősítették meg, a számok így is figyelemre méltó növekedést mutatnak – erről ír a UK Defence Journal.

A portál szerint a fordulat az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése után következett be, amely alapjaiban változtatta meg az európai hadiipar keresleti viszonyait.

A Rheinmetall tüzérségi lövedékgyártása néhány év alatt évi 70 ezer darabról 1,1 millióra ugrott, miközben a közepes kaliberű lőszerek termelése elérte az évi 4 milliót.

A katonai járműgyártás is jelentősen bővült, a korábbi 600 helyett már 4500 teherautót állítanak elő évente. A növekedést elsősorban Ukrajna és az európai országok készletfeltöltési igénye hajtja. Ezzel párhuzamosan a munkaerőpiacon is fordulat történt: a vállalat 2025-ben 350 ezer álláspályázatot kapott, ami jól jelzi az iparág növekvő vonzerejét. A Rheinmetall jelenlegi 44 ezer fős létszáma 2030-ra akár 70 ezerre is emelkedhet.

Kulcsszerepet játszik az alsó-szászországi Unterlüßben megnyitott új üzem, amely Európa egyik legnagyobb lőszergyárává válhat. A vállalat emellett több országban – köztük Magyarországon – is terjeszkedik, és felvásárolta a Expal Munitions céget is. A védelmi ipar erősödése nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is jelentős:

Papperger szerint akár az autóiparban megszűnő munkahelyek harmadát is pótolhatja.

A Rheinmetall növekedése így nemcsak egy vállalat sikertörténete, hanem egy átalakuló európai ipari korszak jele is.

A nyitókép illusztráció

hirado.hu