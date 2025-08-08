Netanjahu: a Közel-Keleten több ország is békét akar kötni Izraellel

Benjamin Netanjahu szerint a Közel-Keleten legalább 5-6 további ország akar békemegállapodást kötni Izraellel – az izraeli kormányfő erről csütörtökön beszélt egy interjúban.

A miniszterelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban reagált Donald Trump amerikai elnök szavaira, aki csütörtökön arra szólította fel a Közel-Kelet országait, hogy kössenek békeegyezményt Izraellel.

Benjamin Netanjahu elmondta, hogy az izraeli-arab megbékélést szolgáló Ábrahám Egyezmények rendszerét azt követően lehet kiterjeszteni, hogy lezárul a gázai háború.

Emlékeztetett arra, hogy az első Trump-adminisztráció idején rövid idő alatt négy arab országgal jött létre a békeegyezség. Kifejtette, hogy a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni támadásának céljai között szerepelt, hogy megakadályozzon egy Izrael és Szaúd-Arábia közötti megállapodást.

Az izraeli miniszterelnök megjegyezte, Iránnal is nyitott a békekötésre, amennyiben Irán lakosai úgy döntenek, hogy „felkelnek az országot irányító rezsim ellen”.

Egyben megerősítette, hogy az elmúlt időszakban többször is beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezeken az egyeztetéseken szóba került az az orosz álláspont, miszerint Irán nem folytathat urándúsítást. Benjamin Netanjahu azt a reményét fejezte ki, hogy az amerikai és az orosz elnök között egyetértés jön létre Ukrajnát tekintve.

Az interjúban megerősítette, hogy Izrael szándéka a teljes katonai ellenőrzés a Gázai övezet felett, azonban nem akarja kormányozni. Az irányítást hosszú távon olyan civil hatalomnak adná át, amely mentes a Hamásztól, valamint nem tekinti céljának Izrael elpusztítását.

Forrás: MTI