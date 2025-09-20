Újra látogathatók a Notre-Dame tornyai

A párizsi Notre-Dame tornyait teljesen helyreállítottak a 2019-ben történt tűzvész után – írja a Kultúra.hu.

„A tornyoknak a 2019. április 15-i tűzvész után leállított látogatását teljesen átszervezték, hogy „inspiráló benyomást” tegyen a látogatókra” – mondta Marie Levandier, a Nemzeti Műemlékek Központjának elnöke.

A mintegy 45 perces látogatás a déli toronyban a harangtorony meglátogatásával kezdődik, amelyhez masszív tölgyfa csigalépcsőt építettek. Ezután a 69 méter magasan fekvő teraszokra juthat a látogató, majd megtekintheti a két legnagyobb harangot, amelyeket csak jeles alkalmakkor szólaltatnak meg. Az egyik, 13 tonnás harang neve Emmanuel.

A látogatás ezután a két tornyot elválasztó ciszternák udvarán át vezet, ahonnan megnézhető a tűzvészben elpusztult gerendázat, ezt követően pedig az északi tornyon át lehet lemenni.

A torony látogatásához interneten lehet jegyet rendelni. Míg a székesegyház ingyenesen látogatható, a belépő az ikertornyokba 16 euróba (6200 forint) kerül. Egyszerre 19-en látogathatják a tornyokat. Magát a székesegyházat naponta mintegy 30 ezren látogatják.

A restaurálási munkák során elsődleges volt az északi torony, mivel a lángok kezdték megtámadni a harangtornyot. „A tűzoltók hősiesen küzdöttek a megmentéséért” – emlékezett vissza Philippe Jost, a katedrális helyreállításáért felelős intézmény elnöke. A toronyban pótolni kellett az elszenesedett gerendákat, a nyolc harangot átvizsgálásra egy észak-franciaországi öntödébe szállították.

A déli tornyot is, amelyet megkímélt a tűzvész, restaurálni kellett a szúette gerendák miatt. A torony ólomfödémét szintén kicserélték. Fontos berendezéseket szereltek fel a látogatás megkönnyítésére és a biztonság – így a tűzvédelem – növelésére.

A számvevőszék szerint a tornyokban végzett munkálatokra az építkezés második szakaszában 552 millió eurót (203,6 milliárd forint) költöttek.

Philippe Jost szerint a székesegyház 2024. december 8-i, illetve a tornyok mostani megnyitásával a munka dandárját elvégezték, mindazonáltal céljuk a székesegyház teljes felújítása. A következő munkálatok során a székesegyház keleti végén található templomfőt tervezik felújítani.

Forrás: Kultúra.hu