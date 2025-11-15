21 ezer embert evakuáltak Nürnbergben egy II. világháborús bomba miatt

Sikeresen hatástalanítottak egy második világháborús amerikai légibombát a dél-németországi Nürnbergben szombat hajnalban, miután a város történetének legnagyobb evakuálását hajtották végre – írja a hirado.hu.

Három tűzszerész körülbelül egy órán át dolgozott a bomba hatástalanításán. A robbanószerkezetet ezt követően elszállították, és a lakók visszatérhettek otthonaikba – közölte hajnalban a városvezetés.

A műveletet megelőzően Nürnberg történetének eddigi legnagyobb evakuálását hajtották végre: 21 ezer embert szólítottak fel lakásaik elhagyására, és 800 méteres körzetben útlezárásokat rendeltek el.

A lezárásokat reggel feloldották.

A 450 kilogramm tömegű amerikai légibombát pénteken fedezték fel építkezési munkálatok során Grossreuth városrészben, az Avenariusstrassén.

A helyszínen több mint ezren vettek részt a mentesítésben.

Nürnbergben már több száz hasonló esetet kezeltek az elmúlt évtizedekben, de a mostani evakuáció mérete példátlan volt a város történetében.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: BR24