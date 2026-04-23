Nyaralások kerülhetnek veszélybe: súlyos válságra figyelmeztet az EU

Az Európai Unió szerint komoly veszélybe kerülhetnek a nyári utazások, mivel az iráni háború miatt csökkennek a repülőgép-üzemanyag készletek Európában. Az uniós vezetők arra figyelmeztetnek: ha a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad, az árrobbanásból ellátási válság alakulhat ki.

Dan Jörgensen uniós energiaügyi biztos a Sky News-nak azt mondta:

nagy valószínűséggel sok ember nyaralását érinti majd a helyzet, akár járattörlések, akár rendkívül drága repülőjegyek formájában.

A Lufthansa-csoport már bejelentette, hogy a következő hónapokban 20 ezer járatot töröl, más légitársaságok pedig emelik a hosszú távú repülőjegyek árait az üzemanyag drágulása miatt.

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint öt-hat héten belül komoly ellátási problémák alakulhatnak ki, ha a konfliktus elhúzódik. Pierluigi Di Palma, az olasz polgári légi közlekedési hatóság vezetője

azt javasolja, hogy az emberek inkább saját országukban töltsék a nyári szabadságukat.

Szerinte a magas áraknál is nagyobb gond, hogy az emberek bizonytalanná váltak, emiatt sokan lemondanak a repülős utazásról.

Brüsszel több intézkedést is bejelentett a válság enyhítésére. Gyorsítanák a megújuló energiaforrások használatát, támogatnák a hőszivattyúk és napelemek telepítését, csökkentenék az áram adóját, valamint ösztönöznék az elektromos autók vásárlását. Az uniós biztos szerint még akkor is tartósan magas árakra kell számítani, ha hamarosan véget ér a konfliktus, mert a megrongálódott energetikai infrastruktúra helyreállítása évekig tarthat.

